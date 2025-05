Windows 11, arriva a maggio la prima hotpatch: ecco cos’è e cosa porta

L’obiettivo di rendere tutto sempre più sicuro all’interno del suo sistema operativo Windows 11, è chiaramente un’ossessione per Microsoft. Ora si privilegiano le aziende, le quali avranno modo di tenere al sicuro i loro dispositivi senza dover interrompere alcun tipo di attività lavorativa grazie all’introduzione della prima hotpatch. Bisognerà aspettare semplicemente la settimana entrante, con i reparti dedicati che hanno già ricevuto tutte le informazioni utili per prepararsi.

Cosa sono le hotpatch e perché sono importanti

Per chi non sapesse cosa sono, le cosiddette hotpatch sono aggiornamenti di sicurezza che possono essere installate sul dispositivo senza che questo venga riavviato. Un sistema aziendale dunque ha il vantaggio di potersi aggiornare senza dover interrompere alcun tipo di attività in corso. Microsoft per Windows 11 e per le aziende ha deciso di diffondere diverse risorse che possano offrire ai responsabili IT un supporto soprattutto per capire come gestire la situazione. Tra queste ci sono documenti tecnici che spiegano i requisiti e le procedure, un calendario delle prossime hotpatch previste e una guida per informare gli utenti aziendali su cosa aspettarsi.

Come prepararsi all’aggiornamento

Per ricevere questa hotpatch, le aziende devono assicurarsi che i loro dispositivi siano già aggiornati alla versione di base di aprile 2025. Questo aggiornamento richiede un riavvio, ma è necessario per poter applicare le hotpatch future senza interruzioni.

Una volta aggiornati i dispositivi, la hotpatch di maggio si installerà automaticamente senza bisogno di altre operazioni. È una soluzione pensata per semplificare la gestione della sicurezza, soprattutto in ambienti dove fermare le attività anche solo per pochi minuti può essere problematico.

Un calendario già stabilito per le prossime hotpatch

Microsoft ha già pianificato le prossime hotpatch per Windows 11, che seguiranno un calendario preciso. Dopo quella di maggio, la prossima sarà a luglio 2025, e sarà necessaria per abilitare le hotpatch successive di agosto e settembre. Questo approccio consente ai reparti IT di pianificare in anticipo, sapendo quando saranno disponibili gli aggiornamenti.

L’idea delle hotpatch è quella di garantire una protezione costante senza interruzioni, una necessità sempre più sentita dalle aziende che devono proteggere i loro sistemi senza fermare il lavoro. Microsoft sembra aver trovato un buon compromesso tra sicurezza e praticità, offrendo aggiornamenti continui senza il fastidio dei riavvii.