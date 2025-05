Amazon: ora vende farmaci veterinari in USA

La piattaforma di e-commerce più famosa del mondo come tutti sappiamo è Amazon, all’interno del sito ufficiale è possibile trovare praticamente di tutto, dei prodotti per la tecnologia fino ai prodotti per gli animali, proprio questi ultimi sono i protagonisti della novità di oggi, d’ora in avanti infatti non sarà possibile trovare solamente giochi o prodotti dedicati a questi ultimi in senso materiale, ma sarà possibile anche utilizzare le ricette specifiche veterinarie per acquistare farmaci per animali proprio su Amazon.

La partnership vincente

il merito per questa interessante novità va alla collaborazione tra la piattaforma di proprietà di Jeff Bezos e Vetsource, nello specifico, d’ora in avanti sarà possibile all’interno di Amazon scegliere un farmaco da acquistare e caricare la ricetta ricevuta che verrà inviata al partner che potrà validare e abilitare l’acquisto del farmaco che verrà spedito all’utente che ha deciso di acquistarlo, come se non bastasse una volta effettuato il primo acquisto, l’utente riceverà una validazione che consentirà acquisti successivi per continuare un eventuale terapia in corso per il proprio animale domestico, ovviamente tutti i farmaci presenti all’interno di Amazon sono approvati dalla Food and Drug Administration e dunque pienamente in regola con le leggi vigenti.

Attualmente questa funzionalità è disponibile solo all’interno della piattaforma americana di Amazon, grazie appunto alla partnership recentemente stretta, non si sa se Amazon si impegnerà ad estendere questa possibilità oltre il suolo statunitense e soprattutto oltre gli animali per arrivare magari agli esseri umani, sicuramente però si tratta di un passo in avanti fondamentale dal momento che spesso alcuni farmaci veterinari risultano abbastanza difficili da reperire sul territorio.

Ancora una volta Amazon dimostra tutta la propria natura ampia e smart e introduce un cambiamento decisamente significativo che apre a molteplici scenari, non rimane dunque che attendere per capire se il tutto verrà esteso altrove oppure no, sicuramente il passo risulta essere molto importante.