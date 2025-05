Samsung inaugura una nuova era nei pagamenti digitali con Tap to Transfer

Negli Stati Uniti, Samsung inaugura una funzione innovativa che punta a trasformare il modo in cui gli utenti si scambiano denaro. Si chiama “Tap to Transfer” ed è disponibile da fine maggio sull’app Samsung Wallet, già integrata nei dispositivi Galaxy. Grazie a questa novità, sarà possibile trasferire fondi in modo immediato semplicemente avvicinando due smartphone o, in alternativa, uno smartphone a una carta fisica compatibile con la tecnologia contactless.

Samsung fornisce una risposta diretta ai limiti dei servizi P2P tradizionali

Il principio alla base è semplice. Ovvero sfruttare il chip NFC integrato nei dispositivi per realizzare pagamenti diretti e istantanei. Non sono richieste applicazioni esterne, registrazioni aggiuntive o creazione di nuovi account. Samsung punta così a eliminare completamente le barriere che ancora oggi rendono scomodi i trasferimenti peer-to-peer, specialmente per chi non ama gestire app finanziarie complesse.

L’operazione funziona non solo tra dispositivi Samsung, ma anche verso altri wallet digitali come GoogleWallet e AppleWallet, o direttamente su carte fisiche con supporto tap-to-pay. La funzione, però, supporta trasferimenti remoti solo tra utenti Samsung Wallet. Basta cercare il numero associato al profilo del destinatario per completare il passaggio di denaro, senza contatti fisici. Per motivi tecnici e di sicurezza, questa modalità non è compatibile con altri sistemi.

Insomma, Samsung propone Tap to Transfer come alternativa moderna a piattaforme già diffuse come PayPal, Venmo o Zelle. Tali servizi, seppur affidabili, spesso impongono l’apertura di account, la verifica di identità e il collegamento a conti bancari, rendendo l’esperienza meno fluida. Al contrario, questa nuova funzione sfrutta la presenza del chip NFC già disponibile, permettendo trasferimenti con un solo gesto.

Per ora, il servizio sarà limitato agli Stati Uniti e richiederà una carta di debito Visa o Mastercard, emessa da una banca americana aderente. I trasferimenti saranno gestiti dalla Green Dot Corporation e potrebbero essere soggetti a limiti e commissioni, a seconda delle politiche bancarie. Samsung non ha ancora reso pubblico l’elenco completo degli istituti partecipanti.