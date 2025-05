Amazon fa CROLLARE il prezzo della smart TV LG con l’offerta BOMBA

Amazon da sogno con una promozione davvero molto speciale, gli utenti si ritrovano ad offrire la possibilità di mettere le mani su un prodotto di altissima qualità generale, una smart TV LG che viene a costare meno del previsto, infatti sarà possibile averla con un investimento finale di soli 680 euro circa, considerando comunque una diagonale davvero elevata, pari a 65 pollici.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi appartiene alla serie 80, lanciata nel corso del 2024, precisamente è il modello 65QNED80T6A, una smart TV con risoluzione in 4K, alle cui spalle trova posto un processore alpha5 gen7, dal design slim, infatti è sottilissima e può tranquillamente essere posizionata ovunque vogliate, anche grazie alla presenza di due comodi piedini posti direttamente verso gli angoli del prodotto. All’interno del dispositivo possiamo trovare un altoparlante da 20W, più che sufficiente per riuscire a garantire un audio di alta qualità, con dettagli precisi ed una resa nitida in ogni frequenza.

Amazon da sogno con la promozione sulle smart TV LG

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto della smart TV di casa LG è davvero unica nel suo genere, infatti il valore consigliato di 999 euro è un lontano ricordo, la promozione abbassa di circa il 46% il tutto, fino ad arrivare ad un valore finale da versare pari a soli 537,79 euro. Ordinatelo subito a questo link.

Come vi dicevamo nei paragrafi precedenti, le sue dimensioni sono generalmente ridotte, se considerate che comunque raggiungono 26,9 x 145,4 x 90,2 centimetri, un prodotto che, grazie al sistema operativo di casa LG, permette l’installazione delle migliori applicazioni per lo streaming, quali possono essere Rai Play, Prime Video, Now TV o anche Netflix, senza dimenticarsi di Disney+. Per i dettagli vi potete collegare al link inserito poco sopra.