Amazon SVENDE le Realme Buds Air 6: sconto assurdo del 44%

Le Realme Buds Air 6 sono cuffiette true wireless di fascia medio-bassa, che oggi gli utenti possono acquistare con un risparmio assolutamente importante su Amazon, grazie alla promozione attivata, e messa a disposizione di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale.

Il prodotto è disponibile in varie colorazioni, tuttavia solamente il colore Forest Green è proposto allo stesso identico prezzo di vendita di cui vi parliamo nell’articolo. Trattasi di cuffiette senza filo, con batteria integrata che offre una autonomia fino a 40 ore di utilizzo continuativo, compatibili con qualsiasi device attualmente in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento (indipendentemente che sia Android o iOS). Sono in-ear, ovvero vanno ad insinuarsi, anche se non troppo in profondità all’interno del canale uditivo, realizzate interamente in plastica, presentano una custodia con rivestimento opaco che ne accresce sicuramente l’estetica.

Amazon show, il prezzo delle Realme Buds Air 6 è ridicolo

L’offerta che è stata attivata oggi sull’acquisto delle Realme Buds Air 6 vi lascerà davvero senza parole, proprio perché gli utenti possono pensare di risparmiare il 44% del valore mediano del prodotto, che era di 69,99 euro. Prestate attenzione, non stiamo parlando dello sconto rispetto al listino, che era sicuramente maggiore, ma della riduzione applicata sul valore medio che il prodotto ha avuto nell’ultimo periodo. Al giorno d’oggi può essere acquistato con un investimento finale di 34,99 euro. L’ordine è da completare qui.

All’interno del prodotto è possibile trovare driver da 12,4 millimetri, realizzati in titanio, con un suono molto ampio e di buona qualità, nonostante il prezzo estremamente ridotto. E’ previsto il supporto alla cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB, così da evitare qualsiasi interferenza proveniente dall’esterno, lasciandovi completamente immersi nel sound e nell’ascolto della musica.