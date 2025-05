Ho mobile: giga, minuti e 5G ad un prezzo davvero ottimo

Se siete stanchi della solita promozione e avete bisogno di qualcosa di decisamente più ricco e sostanzioso allora è arrivato il momento di guardarvi intorno e di dare un’occhiata al mercato italiano della telefonia, al giorno d’oggi infatti avere a disposizione una promozione che garantisca minuti, giga ed SMS in quantità decisamente discrete e indispensabile per poter usufruire al meglio di tutte le potenzialità dei nostri smartphone e soprattutto per rimanere connessi con la nostra vita digitale, a maggior ragione se siete dei professionisti che spesso operano fuori casa e hanno bisogno di una connessione costante e funzionale.

All’interno di questo mercato, un provider che potrebbe fare al caso vostro è l’operatore tinto di viola ho mobile, quest’ultimo da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza per i consumatori dal momento che offre promozioni sempre molto competitive al passo coi tempi, le sue parole d’ordine sono giga in quantità e prezzi competitivi, non a caso recentemente sul suo sito ufficiale ha inserito una nuova offerta che potrebbe davvero risultare interessante, scopriamo insieme che cosa offre il prezzo.

Una super offerta tutto incluso

L’offerta in questione nel caso decidiate di attivarla garantisce ben 200 GB di traffico dati con la connessione 5G abilitata di default, insieme ai dati sono presenti minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti, il costo mensile ammonta a 9,99 € e l’unico requisito da prendere in considerazione è il prezzo di attivazione, nel caso infatti, effettuiate la portabilità da un operatore virtuale presente all’interno di una lista di operatori supportati consultabile all’interno del sito ufficiale della promozione il costo sarà di 2,99 €, in caso contrario invece quest’ultimo salirà a 29,90 € vanificando di fatto la convenienza della promozione, in ogni caso il costo coprirà anche il prezzo della Sim fisica o della eSIM nel caso decidiate di optare per questa soluzione sempre se ovviamente il vostro smartphone la supporti.