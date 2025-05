TIM Steel New GPRO, nuova promo per battere i rivali

L’operatore telefonico italiano TIM continua a voler sfidare i suoi rivali. In questi ultimi giorni, in particolare, sarà possibile attivare nei negozi fisici autorizzati un’offerta mobile sorprendente. Si tratta dell’offerta nota come TIM Steel New GPRO e sarà disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali WindTre e Very Mobile. Vediamo qui di seguito cosa offre.

TIM Steel New GPRO, nuova offerta sorprendente per sfidare i rivali WindTre e Very Mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha sfidato apertamente i suoi rivali con una nuova offerta di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata TIM Steel New GPRO, attivabile presso i negozi fisici autorizzati dell’operatore tramite un codice coupon interno. Si tratta di un’offerta rivolta principalmente per contrastare i rivali WindTre e Very Mobile, dato che è prevalentemente attivabile dagli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero proprio da questi operatori.

Ci troviamo di fronte ad un’offerta mobile estremamente conveniente e vantaggiosa. Il suo costo per il rinnovo mensile è di soli 7,99 euro. Nonostante questo, gli utenti che la attiveranno avranno a disposizione un bundle mensile piuttosto interessati e completo. Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione, ad una velocità massima pari a 250 mbps.

Il bundle dell’offerta in questione include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri. Come già detto, il costo da sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese, da addebitare sul proprio credito residuo. Gli utenti dovranno poi sostenere una ulteriore spesa per la scheda sim pari a 10 euro.