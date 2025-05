Truffa contro Android ed iOS: l’FBI mette gli utenti in guardia

Negli Stati Uniti, le autorità federali e locali stanno lanciando un allarme molto serio. Si tratta della cosiddetta truffa “Oops, numero sbagliato”, un raggiro via SMS che sta crescendo in modo impressionante e che prende di mira utenti Android e iOS. L’obiettivo è uno solo: ottenere dati sensibili, spesso legati ad account bancari o app finanziarie.

Questa truffa sfrutta una tecnica nota come ingegneria sociale, cercando di stabilire una relazione con la vittima partendo da un messaggio apparentemente inviato per errore. Un classico esempio? Un finto appuntamento di lavoro, una visita medica o un invito informale a un evento. Messaggi del genere, del tutto credibili, vengono inviati con l’intento di stimolare una risposta gentile da parte dell’utente, come un semplice “Hai sbagliato numero”.

L’obiettivo è creare fiducia per poi colpire

Quel piccolo gesto di cortesia è tutto ciò che serve ai truffatori per iniziare una conversazione amichevole. Una volta che il contatto è stabilito, i criminali cercano di instaurare un rapporto personale, arrivando anche a simulare un interesse romantico o una conoscenza casuale con gusti in comune. Lo scopo finale è far abbassare la guardia alla vittima e portarla, con calma, a cliccare su link dannosi, fornire informazioni bancarie o addirittura investire in falsi progetti legati alle criptovalute.

La truffa si distingue da quelle più immediate, come quelle che simulano un familiare in difficoltà, perché punta sul coinvolgimento emotivo. I criminali non vogliono un piccolo bonifico, ma mirano a un furto ben più consistente.

Come difendersi da questa truffa

Il consiglio della polizia di Gretna, in Louisiana, e dell’FBI è semplice ma fondamentale: non rispondere. Se si riceve un messaggio da uno sconosciuto che sembra rivolto a un’altra persona, meglio ignorarlo e cancellarlo subito. Anche un messaggio innocente può essere l’inizio di una manipolazione psicologica ben studiata.

Mai cliccare su link, mai fornire dati e soprattutto mai iniziare conversazioni con chi non si conosce. La prudenza resta la miglior difesa.