Amazon: nuove misure contro gli sprechi

Amazon ha avviato una nuova fase della sua strategia per la tutela della sostenibilità ambientale. A tal proposito, infatti, l’e-commerce ha annunciato l’adozione, in tutta Europa, di una tecnologia all’avanguardia. Il cui compito è creare imballaggi su misura. Il tutto in modo automatizzato. L’obiettivo è duplice. Ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza. Entro il 2025, in Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna verranno introdotti macchinari innovativi. Destinati ad arrivare anche in altri Paesi europei entro il 2027.

Amazon: nuove opzioni di imballaggio

Tali nuovi sistemi sono progettati per realizzare confezioni calibrate sulle dimensioni dei prodotti. Le macchine funzionano usando sensori di precisione e algoritmi di machine learning. Nel dettaglio, vengono create, in tempo reale, scatole di cartone e buste di carta personalizzate. Il processo è completamente automatizzato. Comprese l’applicazione delle etichette e la chiusura degli imballaggi. Eliminando così la necessità di operazioni manuali.

Un aspetto centrale dell’innovazione riguarda la riduzione degli sprechi. Grazie a confezioni più aderenti ai prodotti, Amazon riduce l’uso di materiali superflui e ottimizza lo spazio nei furgoni. Permettendo così di trasportare un numero maggiore di pacchi con meno veicoli. Il risultato è un minore consumo di carburante e una diminuzione delle emissioni.

Tra le innovazioni di spicco c’è anche il passaggio dai tradizionali imballaggi plastici ai nuovi sacchetti di carta. Si tratta di prodotti resistenti e termosaldati. In grado di proteggere gli articoli anche in condizioni meteorologiche avverse. Oltre a essere completamente riciclabili, le nuove buste pesano mediamente oltre 26 grammi in meno rispetto ai packaging standard.

Tale rivoluzione si inserisce in un piano a lungo termine. Dal 2015 Amazon ha già ridotto del 43% il peso medio degli imballaggi. Ciò evitando l’impiego di oltre 3 milioni di tonnellate di materiali. Oggi, una spedizione su due in Europa avviene senza ulteriori scatole, segno tangibile di un impegno concreto verso un futuro più sostenibile.