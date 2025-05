Violata la versione governativa di Signal: accessi illeciti al sistema di messaggistica riservato degli Stati Uniti

Signal

Un gruppo di hacker ha compromesso TeleMessage, una piattaforma di comunicazione sicura utilizzata da varie agenzie governative statunitensi. Il servizio, basato in parte sul protocollo di Signal, è stato progettato per offrire scambi riservati e protetti tra membri delle forze dell’ordine e altre entità pubbliche.

Hackerata la piattaforma TeleMessage usata dalle agenzie USA: allerta sulla sicurezza dei dati

Secondo le prime ricostruzioni, gli attaccanti sarebbero riusciti ad accedere a registri di attività, contenuti dei messaggi e metadati, sfruttando vulnerabilità nella versione cloud del sistema. L’episodio solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle comunicazioni sensibili negli ambienti istituzionali.

TeleMessage non è una semplice app di messaggistica. La piattaforma viene utilizzata da enti governativi, forze di polizia e agenzie federali per garantire comunicazioni cifrate conformi agli standard di compliance. A differenza di Signal nella versione pubblica, TeleMessage conserva parte dei dati nei propri server, per motivi di archiviazione, tracciabilità e auditing.

Questo approccio più centralizzato rappresenta un punto debole strutturale rispetto al modello decentralizzato e privato di Signal. Gli hacker avrebbero approfittato proprio di questa architettura per compromettere il sistema.

L’attacco ha colpito in particolare la soluzione “Secure Enterprise Messaging” ospitata su cloud, impiegata da alcuni partner federali per la gestione dei messaggi interni, inclusi allegati e contenuti sensibili.

Secondo le informazioni raccolte, l’intrusione avrebbe permesso agli attaccanti di ottenere metadati sulle comunicazioni, come orari, mittenti, destinatari e dimensioni dei file scambiati. In alcuni casi, sarebbero stati esposti anche i contenuti testuali dei messaggi, seppur non in modo sistematico.

Il rischio principale riguarda la natura dei dati scambiati: molte delle comunicazioni archiviate potrebbero includere informazioni operative o dettagli riservati, con potenziali conseguenze per la sicurezza delle indagini o per la protezione dei soggetti coinvolti.

L’identità del gruppo responsabile dell’attacco non è stata ancora confermata, ma fonti specializzate segnalano tecniche riconducibili a attori noti nel cybercrimine internazionale, con probabile origine extra-statunitense.

In seguito all’attacco, TeleMessage ha avviato un’indagine tecnica e forense interna, coinvolgendo anche enti governativi competenti in materia di sicurezza informatica. Alcuni servizi sono stati temporaneamente sospesi, mentre si valuta l’entità completa dell’intrusione.

Il caso apre un fronte delicato: l’uso di piattaforme cifrate in ambito pubblico è considerato fondamentale per garantire la riservatezza delle comunicazioni ufficiali, ma sistemi come TeleMessage mostrano criticità legate alla gestione centralizzata dei dati.

Il modello cloud, per quanto funzionale in termini di scalabilità e accessibilità, espone a rischi maggiori di compromissione, soprattutto quando coinvolge utenti di alto profilo. La compromissione dimostra come anche soluzioni pensate per la massima sicurezza possano diventare vulnerabili in caso di errori di configurazione o exploit mirati.

La violazione di TeleMessage, piattaforma derivata da Signal ma adattata alle esigenze governative, evidenzia l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza nelle comunicazioni riservate. L’attacco ha colpito un servizio usato da enti pubblici per scambiare dati sensibili, dimostrando che anche i sistemi cifrati possono diventare bersagli. Le indagini sono in corso, ma l’episodio segna un nuovo campanello d’allarme sul fronte della cybersecurity istituzionale.