GPU per notebook in testa tra gli utenti Steam: il gaming si sposta su portatili

PC gaming

Secondo i dati aggiornati del sondaggio hardware di Steam di aprile 2025, le schede grafiche per laptop superano in diffusione le equivalenti per desktop, confermando un cambiamento nelle abitudini dei giocatori PC. Il report mensile pubblicato da Valve mostra che quattro delle prime cinque GPU più usate sono versioni per notebook, tutte appartenenti alla serie GeForce RTX di NVIDIA.

Schede video per laptop dominano il mercato gaming su Steam: i dati del sondaggio di aprile

In particolare, la GeForce RTX 3060 Laptop GPU risulta la più diffusa tra tutti gli utenti Steam, seguita dalla RTX 2060 (desktop), dalla RTX 4060 Laptop, dalla RTX 4050 Laptop e dalla RTX 3060 desktop. Questi dati suggeriscono un aumento dell’uso di sistemi portatili per il gioco su PC, una tendenza già in crescita negli ultimi due anni.

Notebook gaming sempre più presenti nella community Steam

L’ampia diffusione delle GPU per notebook su Steam riflette un’evoluzione tecnica e commerciale. I portatili gaming sono diventati più accessibili, leggeri e potenti, grazie all’adozione di chip grafici ad alta efficienza, in grado di offrire buone prestazioni anche nei titoli più esigenti.

Le schede RTX serie 30 e 40 per laptop, pur con specifiche inferiori rispetto alle controparti desktop, garantiscono frame rate stabili e supporto a tecnologie come DLSS e ray tracing. Il vantaggio della portabilità, combinato con l’autonomia migliorata e la compatibilità con accessori esterni, spinge sempre più utenti a preferire un portatile rispetto a un desktop fisso.

Nel sondaggio di aprile, la RTX 3060 Laptop registra da sola oltre il 4% di quota tra tutte le configurazioni attive su Steam, seguita dalla 4060 e dalla 4050, entrambe con dati in crescita. Anche la presenza della 3060 desktop suggerisce che questa generazione continua a dominare, sia in versione mobile che da tavolo.

Il sondaggio mostra una netta prevalenza di GPU NVIDIA, che occupano la quasi totalità delle prime posizioni della classifica. Le schede AMD appaiono più in basso, con quote minori, segnalando una presenza più contenuta nel mercato consumer da gaming.

Intel, dal canto suo, compare con le soluzioni integrate Iris Xe, ma con percentuali marginali. La fotografia complessiva conferma il predominio di NVIDIA nel settore, con serie RTX 30 e 40 sempre più presenti anche nei notebook di fascia media.

L’adozione di laptop dotati di queste schede suggerisce anche un cambiamento nelle strategie di spesa degli utenti. L’acquisto di un notebook performante, spesso in promozione, consente di accedere al gaming senza investimenti maggiori in componenti separati, come case, alimentatori o monitor.

Oltre ai dati sulle schede grafiche, il sondaggio segnala una leggera crescita degli utenti Linux, anche grazie alla diffusione di Steam Deck, che utilizza una distribuzione basata su Arch. La transizione verso nuovi ambienti di gioco, meno legati a Windows, si accompagna a un maggior uso di hardware ottimizzato per il mobile.

Le GPU mobili, pensate inizialmente per garantire efficienza in ambienti chiusi, stanno diventando lo standard per una fetta sempre più ampia della community gaming. Questo si riflette anche nelle vendite e nei progetti futuri dei produttori, che puntano su notebook sempre più sottili e capaci.