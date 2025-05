Sennheiser: 28 ore di autonomia per i nuovi auricolari

Sennheiser amplia la propria gamma di prodotti audio. Ciò con una novità pensata per chi cerca un’esperienza sonora di qualità. Il tutto senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante. L’azienda tedesca presenta ACCENTUM Open. Si tratta di auricolari true wireless semi-in-ear dal design aperto, studiati per garantire comfort prolungato e consapevolezza dell’ambiente in ogni situazione. Tali nuovi dispositivi si distinguono per la loro forma non invasiva. Quest’ultimi, infatti, non occludono completamente il canale uditivo, permettono all’utente di ascoltare musica o rispondere a chiamate mantenendo la percezione dei suoni esterni. Il prezzo di lancio sul mercato italiano è di 89,90 euro. Costo che li rende una proposta competitiva nel panorama audio wireless.

Nuovi auricolari Sennheiser: ecco i dettagli

Ogni auricolare pesa appena 4,4 grammi e integra comandi vocali posizionati sullo stelo. Tali dettagli rendono l’interazione semplice e intuitiva. Il sistema audio è affidato a trasduttori dinamici da 11 mm. Montati appena fuori dal condotto uditivo, per offrire un suono ampio e naturale.

La qualità delle chiamate è garantita dalla presenza di due microfoni con tecnologia beamforming, che migliorano la cattura della voce e riducono i rumori ambientali. L’autonomia è un altro punto di forza. Si parla di fino a 6,5 ore di utilizzo continuo. Con una durata complessiva che raggiunge le 28 ore grazie alla custodia di ricarica. Inoltre, bastano 10 minuti di ricarica per ottenere circa 1,5 ore di riproduzione.

Il Sennheiser ACCENTUM Open supporta Bluetooth 5.3 e offre connettività multipoint. Consentendo così il collegamento simultaneo a più dispositivi. Ciò permette, ad esempio, di passare istantaneamente dall’ascolto di un brano sul laptop alla risposta a una chiamata in arrivo sullo smartphone. Il tuto senza dover disconnettere e riconnettere manualmente. Con ACCENTUM Open, Sennheiser propone un prodotto che unisce ergonomia, funzionalità smart e qualità audio. Ciò senza rinunciare alla comodità e alla libertà di restare in contatto con il mondo esterno. Dettagli che rendono tali auricolari particolarmente allettanti.