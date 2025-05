Panasonic RB-F10: auricolari open-ear per restare connessi

Panasonic presenta RB-F10, auricolari open-ear pensati per chi vuole restare connesso alla realtà mentre ascolta. Il loro design innovativo lascia il condotto uditivo libero, permettendo di sentire ciò che accade intorno. Nessuna barriera tra chi li indossa e l’ambiente. Ideali per professionisti sempre in contatto e sportivi attenti alla sicurezza, si appoggiano sopra l’orecchio come occhiali, restando quasi impercettibili anche dopo ore. Realizzati con supporti flessibili in silicone, gli auricolari combinano leggerezza e stabilità anche durante gli allenamenti più intensi. La tecnologia non si impone, accompagna. Grazie a una batteria da 7 ore e alla custodia che ne garantisce altre 18, ogni giornata può contare su oltre 25 ore di autonomia. Bastano 15 minuti per ripartire con un’ora di musica.

Qualità sonora e chiamate sempre nitide: gli auricolari Panasonic superano tutti i device

Gli auricolari RB-F10 ospitano driver maggiorati da 17 x 12 mm, sfruttando il design esterno per garantire una resa audio profonda. I dettagli emergono con chiarezza, che si tratti di una playlist o di un podcast. Anche in ambienti rumorosi, la voce resta limpida grazie a due microfoni integrati, tecnologia beamforming e cancellazione ambientale ENC. Ogni conversazione tramite questi auricolari si distingue per nitidezza, anche all’aperto o con vento. Compatibili poi con Siri e Google Assistant, rispondono con prontezza ai comandi vocali, semplificando la gestione delle attività quotidiane. Gli auricolari posseggono anche una connettività avanzata tramite Bluetooth 5.4, passaggi fluidi tra laptop e smartphone, e performance sempre stabili anche in contesti affollati.

Non temono sudore né pioggia, infatti la resistenza all’acqua IPX4 li rende perfetti per l’uso all’aperto. Ogni superficie degli auricolari è sensibile al tocco, così la musica si controlla in un istante. Volume, tracce, chiamate: tutto a portata di dito. La custodia, compatta e funzionale, ospita gli auricolari in verticale, semplificandone l’utilizzo in ogni momento. Disponibili a 89,99 euro, gli RB-F10 segnano un nuovo modo di vivere l’audio. Pensati per chi non si ferma mai, rappresentano un connubio tra comfort, tecnologia e libertà d’ascolto. Panasonic cambia il modo di sentire, restando aperta al mondo.