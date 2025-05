Il nuovo volto della truffa: il deepfake in tempo reale

Il mondo delle frodi digitali ha raggiunto una nuova e preoccupante dimensione. Oggi, grazie alla tecnologia deepfake, i truffatori possono manipolare in tempo reale il proprio aspetto, cambiando volto e voce durante le videochiamate. Un esempio tipico di questo fenomeno è la videochiamata tra un uomo anziano e una donna. Lui fa a lei complimenti apparentemente innocenti. Ma dietro quell’immagine rassicurante si nasconde una realtà inquietante. L’uomo che vede la donna sullo schermo non esiste. È un deepfake creato da un truffatore grazi a un software. Questo proietta in diretta un volto diverso dal suo, ingannando la vittima. L’intento? Raggirare l’interlocutore e instaurare un legame emotivo per poi chiedere denaro, come avviene spesso nelle truffe romantiche.

L’accessibilità dei software deepfake ha creato nuove opportunità per i truffatori

Questa evoluzione delle frodi digitali non è un caso isolato. I truffatori, grazie alla crescente accessibilità di software avanzati, sono riusciti a perfezionare la loro capacità di camuffarsi. Non solo appaiono come un’altra persona. Ma riescono anche a sostenere intere conversazioni senza far sorgere sospetti. I truffatori non si limitano a manipolare l’immagine. Usano anche modificatori vocali per rendere ancora più credibile la loro frode. Il rischio di essere ingannati oggi si estende anche a sistemi di verifica automatica come i KYC. Questi lavorano per il riconoscimento dell’identità nei conti bancari e in altri servizi finanziari.

L’evoluzione delle frodi è stato il perfezionamento delle tecniche in tempo reale. Grazie a software avanzati come Amigo AI e Magicam, i truffatori sono in grado di creare alterazioni del volto. Così è più difficile distinguere tra persona reale e persona virtuale. Tutto questo sta portando ad una ulteriore complicazione nella lotta contro le frodi digitali. L’uso di queste tecnologie si sta diffondendo rapidamente. Se non si interviene rapidamente, potrebbe diventare un grosso problema per la sicurezza online.

Questa nuova era sta cambiando il panorama delle truffe. Con l’accesso a strumenti sofisticati a costi sempre più bassi, i truffatori sono diventati più audaci. Si ingannano non solo le persone, ma anche i sistemi che dovrebbero proteggerle.