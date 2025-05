Samsung, One UI 7 in arrivo sui Galaxy S22, Z Flip 4 e Z Fold 4 in Europa

C’era tanta attesa per l’arrivo della nuova interfaccia di Samsung, quella One UI 7 che effettivamente si è fatta aspettare un po’ troppo. Stando a quanto riportato ufficialmente, è in fase di distribuzione in territorio Europeo l’aggiornamento per alcuni dispositivi. Tra questi c’è Galaxy S22 ma all’appello non mancano i due pieghevoli della quarta serie Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4.

Chiaramente nell’update arriverà anche Android 15 che porterà delle funzioni in grado di migliorare nettamente la piattaforma dal punto di vista della personalizzazione e della versatilità. Come qualcuno avrà notato, mancano riscontri per la distribuzione dell’aggiornamento su S22+ ed S22 Ultra ma è praticamente impossibile che Samsung decida di lasciarli fuori.

I modelli interessati e le build aggiornate

Secondo quanto riportato dall’insider taruvats33 su X, il rollout è già in corso, e le build in distribuzione sono le seguenti:

Galaxy S22 : S901BXXUDFYD9 | S901BOXMDFYD9 | S901BXXUDFYD9;

Galaxy Z Flip4 : F721BXXUAHYD9 | F721BOXMAHYD9 | F721BXXUAHYD9;

Galaxy Z Fold4: F936BXXUAHYD9 | F936BOXMAHYD9 | F936BXXUAHYD9;

Un aggiornamento ricco di novità

One UI 7 introduce un’interfaccia più semplice e pulita, con un layout della schermata principale ottimizzato e una maggiore personalizzazione dei widget. Tra le novità principali spicca la Now Bar, una barra che fornisce informazioni in tempo reale direttamente sulla schermata di blocco, come:

Aggiornamenti sportivi;

Controllo della musica in riproduzione;

Informazioni di navigazione;

Stato dell’allenamento con Samsung Health.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale in questa versione. La funzione AI Select permette di selezionare e trasformare contenuti in GIF direttamente dall’Edge Panel. Writing Assist migliora la scrittura con suggerimenti e formattazione automatica, mentre Drawing Assist consente di creare immagini partendo da testo o schizzi.

Integrazione avanzata con Google Gemini

Samsung ha anche potenziato l’integrazione di Google Gemini, l’assistente AI, che ora permette di controllare il dispositivo tramite comandi vocali. Gli utenti possono, ad esempio, chiedere a Gemini di cercare ristoranti nelle vicinanze senza dover aprire altre app.

L’aggiornamento include le patch di sicurezza di aprile 2025 e ha un peso superiore a 4,5 GB, confermando la presenza di numerosi miglioramenti e nuove funzionalità. Per chi possiede uno di questi dispositivi, vale la pena controllare la disponibilità dell’update dalle impostazioni.