Epic Games: si lavora ad Unreal Engine 6

Uno dei motori grafici più rappresentativi di questa epoca legata ai videogiochi sicuramente è Unreal Engine 5, Il motore grafico in questione infatti ha assegnato un vero e proprio passo in avanti che ha inaugurato la nuova generazione di console segnando un passo in avanti davvero sbalorditivo, neanche il tempo però di raccogliere le lodi di questo traguardo perché l’azienda dietro lo sviluppo di questo motore grafico si sta già impegnando per il suo successore, sembra infatti che il progetto legato ad Unreal Engine 6 proceda in modo spedito e sia stato abbondantemente programmato, il motore grafico arriverà agli sviluppatori però non prima di due o tre anni.

Risolverà i problemi del vecchio motore

Nello specifico, un rappresentante di Epic Games si è espresso in merito al prossimo motore grafico, stiamo parlando di Tim Sweeney, quest’ultimo ha sottolineato che il motore in arrivo per la prossima generazione risolverà tutte le criticità presenti in quello attuale, ciò sarà merito di un processo di unificazione dei due filoni di sviluppo che hanno caratterizzato il motore attuale, attualmente infatti sono presenti due grandi filoni che portano allo sviluppo di novità diverse che però alle volte non si interfacciano l’una con l’altra, questa cosa verrà cambiata e si passerà ad un unico grande sviluppo multipiattaforma e interconnesso, ciò consentirà al motore grafico di superare il suo vero grande limite che da sempre lo caratterizza, la natura intrinsecamente single-threaded della simulazione di gioco principale.

Questo dettaglio sta iniziando a diventare un vero e proprio collo di bottiglia che l’azienda ha percepito e che ha intenzione di risolvere, ciò ovviamente è legato al fatto che serve a garantire prestazioni migliori soprattutto attualmente che i professori disponibili godono di tantissimi core da poter utilizzare nell’elaborazione logica della simulazione di gioco, il prossimo motore grafico dunque varcherà questa soglia ed eliminerà una volta per tutte è una limitazione davvero molto importante, garantendo un aumento di prestazioni davvero non indifferente.