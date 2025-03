RECENSIONE OPPO Reno 13 Pro 5G: eleganza e potenza al giusto prezzo

Copertina OPPO Reno13 Pro 5G

OPPO Reno 13 Pro 5G è l’ultimo nato nella serie Reno, visto che vanta un design sofisticato ispirato alla linee della natura, con prestazioni eccellenti e funzionalità AI di ultima generazione. Disponibile in Italia al prezzo di 799 euro, questo smartphone si posiziona nella fascia alta del mercato, andando a sfidare i flagship killer, e offrendo caratteristiche che soddisfano anche gli utenti più esigenti.​

Design

Il Reno 13 Pro 5G presenta un design elegante con finiture curate e materiali di alta qualità. Le dimensioni di 162,73 x 76,55 x 7,55 mm e un peso di 195 grammi lo rendono maneggevole nonostante l’ampio display. La certificazione IP69 garantisce resistenza a polvere e immersioni in acqua fino a due metri per 30 minuti, permettendo persino la fotografia subacquea.​

Display

Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione di 2800 x 1272 pixel, offrendo immagini nitide e colori vividi. Il refresh rate di 120Hz assicura una fluidità notevole durante lo scorrimento e nelle animazioni, mentre la luminosità di picco di 1.200 nit garantisce una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.​

Prestazioni

Sotto la scocca, il Reno 13 Pro 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm, supportato da 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 3.1 non espandibile. Questa configurazione assicura prestazioni elevate sia nell’uso quotidiano che durante sessioni di gaming o multitasking intenso.​

Fotocamera

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica (OIS), un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3.5x e un ultra-grandangolare da 8 MP con campo visivo di 112°. La fotocamera frontale da 50 MP assicura selfie di alta qualità. Funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale, come l’AI Eraser 2.0 per rimuovere oggetti indesiderati dalle foto e l’AI Clarity Enhancer per migliorare i dettagli nei paesaggi, elevano l’esperienza fotografica complessiva.​

Batteria

Il Reno 13 Pro 5G è equipaggiato con una batteria da 5.800 mAh che supporta la ricarica rapida da 80W, permettendo di raggiungere una carica completa in tempi ridotti. Questa capacità garantisce un’autonomia che copre agevolmente una giornata intensa di utilizzo. L’ottimizzazione software contribuisce a gestire efficacemente il consumo energetico, prolungando ulteriormente la durata della batteria.​

Software

Il dispositivo presenta l’ultima versione di ColorOS basata su Android 15; a me piace molto ma c’è da dire che ha tanti elementi ripresi dalla skin iOS di Apple. L’intelligenza artificiale è profondamente integrata nel sistema, con strumenti avanzati per la fotografia, la creazione di contenuti e l’assistenza quotidiana. Penso alle funzioni come AI Livephoto e AI Editor che servono per ottenere immagini dinamiche e di alta qualità, mentre strumenti come AI Summary e AI Assistant for Notes migliorano la produttività personale.​

Conclusioni

OPPO Reno 13 Pro 5G è disponibile in Italia al prezzo di 799 euro. Nella fase di lancio, l’acquisto includeva in omaggio il nuovo smartwatch OPPO Watch X2 e un caricabatterie da 80W. A mio avviso è un prodotto equilibrato che sfida i top di gamma; dobbiamo vedere come si comporterà con il debutto delle ammiraglie low-cost come POCO F7 Ultra, ad esempio.

Inoltre, come tutti i modelli della line-up Reno13, è certificato IP66, IP68 e IP69 e ciò implica che lo potete usare pure per fare foto e video sott’acqua, come una action cam di nuova generazione. Magnifico.