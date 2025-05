Kindle per iOS ora permette di acquistare libri con un clic

Se hai mai usato l’app Kindle su iPhone o iPad, probabilmente conosci bene quella sensazione di frustrazione: trovi un libro interessante, clicchi per saperne di più, sei pronto a comprarlo… e l’app ti dice di arrangiarti. Nessun bottone per acquistare, nessun link diretto. Dovevi uscire, aprire il browser, cercare il titolo su Amazon, fare login (di nuovo!) e solo allora, se non ti eri già dimenticato il titolo, riuscivi finalmente a prenderlo.

Ecco, ora le cose cambiano — almeno per chi vive negli Stati Uniti.

Kindle su iOS introduce il pulsante per comprare libri

Amazon ha appena aggiornato la sua app Kindle per iOS, e la grande novità è un pulsante chiamato Get Book: clicchi, vieni portato direttamente alla pagina del libro su Amazon (con la versione Kindle già pronta), e in pochi secondi hai il tuo nuovo ebook nella libreria, pronto da leggere. Una rivoluzione piccola, ma che migliora parecchio l’esperienza d’uso. Non è magia, è semplicemente il risultato di una lunga guerra legale tra Epic Games e Apple che, con una recente sentenza, ha costretto Apple a mollare un po’ la presa sul suo App Store.

Per anni, Apple ha impedito agli sviluppatori di inserire link che portassero a sistemi di pagamento esterni. Il motivo? Le commissioni. Se compravi qualcosa dentro un’app, una bella fetta andava a Cupertino. Adesso, almeno negli USA, le regole iniziano a cambiare — e Amazon non ha perso tempo per sfruttare l’occasione.

Il nuovo flusso d’acquisto è semplice, pulito, e soprattutto ti fa risparmiare passaggi inutili. Kindle smette di essere un’app “muta” dove puoi solo leggere ciò che hai già e diventa uno store a tutti gli effetti. Peccato solo che, per ora, questa funzione sia disponibile solo per gli utenti americani.

In Europa? Per ora niente. Anche se la Commissione Europea sta lavorando su regole simili, non c’è ancora nulla di concreto. Ma l’aggiornamento americano potrebbe essere un assaggio di ciò che ci aspetta. E diciamolo: era ora.