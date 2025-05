Mercedes serie speciali 2025: personalità, stile e tecnologia

Mercedes-Benz presenta sei nuove serie speciali dedicate ad altrettanti modelli per il 2025. Ogni edizione incarna un’identità precisa, disegnata attorno a passioni, stile e carattere. L’auto diventa così specchio del proprio vissuto, più che un mezzo di trasporto. Perché accontentarsi della normalità quando si può mostrare la propria unicità? La Mercedes Classe B Street Edition promette comfort e sicurezza, grazie alla base della 180 d Progressive Advanced Plus. Include DISTRONIC, Blind Spot Assist, clima COMFORTMATIC e telecamere a 360°. Gli interni neri in ARTICO e i vetri oscurati si abbinano a vernici metallizzate o pastello. Il vantaggio per il cliente sfiora l’84%. Stessa ispirazione urbana anche per la Mercedes EQA Street Edition, versione 250+ Progressive Advanced Plus. Il pacchetto tecnologico è simile ma aggiunge sedili elettrici con memoria e cerchi da 19″. Qui il risparmio arriva all’80%.

Comfort e tecnologia mischiati al lusso per modelli Mercedes che fanno gola

La Mercedes GLA Tech Edition invece si fonda sull’allestimento AMG Line Advanced Plus. Offerta con motorizzazioni 200 d e 250, si distingue per dettagli come i MULTIBEAM LED, il tetto panoramico e finiture in alluminio. I sedili, in ARTICO e microfibra, sono disponibili anche in colorazione bahia. Il cliente risparmia fino al 75% sugli accessori. Atmosfera elegante e sportiva per la Mercedes GLB Seaside Edition, proposta in Blu Spettrale metallizzato. L’AMG Line Advanced Plus domina la scena, affiancata dai cerchi AMG da 20” e il Pacchetto Night. Dentro, spiccano inserti in legno nero e tetto panoramico. DISTRONIC e COMFORTMATIC completano una dotazione che vale un vantaggio del 65%.

Per chi percorre lunghe distanze, la Mercedes Classe C Station Wagon Travel Edition è poi la scelta ideale. Offerta nelle versioni C 220 d 4MATIC e C 300 de 4MATIC EQ, abbina DIGITAL LIGHT, vetri acustici, sedili massaggianti e sospensioni adattive. Esterni metallizzati, cerchi AMG da 19″ e inserti effetto metallo definiscono un’anima elegante. Il risparmio arriva al 59%. Ultima, ma non certo per importanza, la Mercedes CLE Coupé Lifestyle Edition veste la sportività con l’eleganza dell’AMG Line. Tre combinazioni cromatiche abbinano ARTICO, microfibra o Pelle Nappa. Blu Spettrale, Grigio Grafite e Grigio Alpi firmato MANUFAKTUR accendono il design esterno. Il pacchetto tecnico con sospensioni adattive e asse sterzante completa un’offerta che garantisce un vantaggio del 50%. Chi sceglierà di distinguersi su strada, ora ha sei modi per farlo con grande stile.