PlayStation 6: ora non la vuole nessuno, ecco perché

A quanto pare per il mondo dei videogiochi il modo di dire che morto un Papa se ne fa un altro sembra proprio che non sia gradito ai videogiocatori, almeno in questo periodo infatti tutti quanti sperano che le console di prossima generazione di Microsoft e PlayStation arrivino il più tardi possibile, con la speranza dunque che le console di questa generazione godono di una durata in quanto più estesa possibile, il malcontento infatti serpeggia sovrano nella community per un motivo specifico, scopriamo insieme perché.

Troppo costoso, tutto

Il motivo dietro questo malcontento che spinge gli utenti a sperare che le nuove console arrivino il più tardi possibile è rappresentato dal fatto che il rincaro visto negli ultimi anni è diventato troppo pesante da sostenere a ritmi elevati, tutti gli utenti infatti avevano da poco iniziato ad abituarsi al costo dei videogiochi intorno agli 80 € fino a quando Nintendo non ha deciso di rimescolare le carte in gioco innalzando il prezzo dei propri titoli addirittura attorno ai 90 €, ciò ha portato gli utenti a rendersi conto di non essere pronti ad un eventuale balzo di generazione con il rincaro che esso comporterebbe.

Tutti gli utenti sono concordi nel pensare che le console di prossima generazione dovrebbero arrivare più tardi per permettere a tutti gli utenti di godere al massimo delle potenzialità dell’hardware attuale che non ha ancora espresso il massimo delle sue possibilità per poi prepararsi al lancio delle console di ultima generazione, come se non bastasse molti utenti tengono anche in considerazione la questione legata alle console di media generazione che arrivano nella variante pro, molti utenti infatti pensano di voler mantenere il proprio arduo attuale fino alla versione pro per poi fare un upgrade diretto senza passare dal modello esordiente, il cui significato effettivamente decadde soprattutto se la variante pro arriva poco dopo.