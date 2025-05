IO App: nuove funzioni per una pubblica amministrazione più vicina

Disponibile da oggi su iOS e Android, il nuovo aggiornamento dell’app IO promette di rendere più semplice e interattivo il rapporto con i servizi pubblici digitali. La versione 3.4.0 per dispositivi Apple e la 3.4.0.5 per Android introducono infatti una serie di novità che migliorano l’esperienza d’uso e ampliano le funzioni accessibili agli utenti. Fra i cambiamenti più rilevanti, vi è la possibilità di controllare il saldo punti della patente direttamente dalla piattaforma. Non si tratta di una funzionalità del tutto nuova, poiché era già stata introdotta ad aprile, ma ora viene estesa a un numero più grande di persone.

App IO: miglioramenti anche sul fronte della chiarezza e dell’accesso ai servizi

Un’altra funzione che punta a rafforzare il dialogo tra cittadini e amministrazione è l’opzione per inviare suggerimenti. Per accedervi, basta entrare nelle impostazioni e selezionare la voce dedicata. Le persone quindi ora possono condividere esperienze d’uso, segnalare problemi specifici e persino proporre miglioramenti. L’interfaccia per l’invio è stata pensata per essere semplice ed intuitiva. Infatti solo due opzioni principali guidano l’utente. Egli può così indicare in pochi passaggi se ha riscontrato un malfunzionamento o desidera fare una proposta costruttiva. Le categorie disponibili sono pensate per coprire l’intero spettro dei servizi offerti, dal pagamento tramite pagoPA alla gestione del portafoglio digitale.

Oltre alle nuove funzionalità, l’aggiornamento porta con sé anche alcune migliorie legate alla comprensione dei testi e all’accesso ai documenti. Il linguaggio è stato semplificato e alcuni refusi sono stati corretti. Ad esempio, è stata rivista l’informativa sulla privacy. La quale ora appare molto più chiara e trasparente. La sezione “Documenti” poi presenta un miglioramento nella leggibilità e consente l’accesso diretto ai contenuti.

IO continua così la sua evoluzione. La piattaforma infatti arriva a confermarsi come uno degli strumenti più utili per accedere alla pubblica amministrazione. I feedback degli utenti avranno un ruolo centrale nei prossimi sviluppi, contribuendo a orientare le scelte progettuali. Come si può vedere, il team di sviluppo dimostra attenzione all’ascolto e alla trasparenza, rispondendo alle esigenze crescenti di un cittadino sempre più digitale.