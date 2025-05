Samsung spinge sulla sicurezza con One UI 8.0, un’ area personale rivoluzionata

Non più una semplice zona separata, ma una vera fortezza digitale. Con l’arrivo della One UI 8.0, attesa a luglio 2025, Samsung compie un passo importante verso la protezione avanzata dei dati personali. L’Area Personale, già conosciuta per offrire uno spazio sicuro all’interno dello smartphone, sarà modificata alla base per garantire una barriera ancora più efficace contro accessi non autorizzati. In passato, questa funzione si basava su una tecnologia solida ma non infallibile. A inizio anno, infatti, un bug aveva messo in luce un limite importante del sistema, cioè era possibile visualizzare contenuti protetti attraverso il selettore dei media di Android, anche da app non autorizzate.

Samsung: una nuova architettura per la privacy degli utenti

Anche se il problema è stato risolto rapidamente e ha interessato solo la versione 7.0 dell’interfaccia, l’incidente ha comunque segnato un punto di svolta. La fiducia degli utenti, soprattutto quelli più attenti alla riservatezza, ha spinto Samsung a introdurre una soluzione più moderna e affidabile. È così che nasce la nuova Area Personale della One UI 8.0, costruita su fondamenta tecniche completamente nuove. Non si tratterà più di un secondo profilo utente, ma di un’area creata attraverso le nuove API Private Space di Android, sviluppate per garantire un isolamento dei dati molto più rigido.

Il sistema precedente sfruttava le API destinate alla gestione del profilo lavorativo, creando una sorta di “secondo telefono” all’interno del dispositivo. Questa architettura offriva una divisione funzionale, ma non completamente impermeabile. Oggi, con l’introduzione del Private Space, i dati contenuti nell’Area Personale vengono tenuti fisicamente separati dal resto del sistema operativo. Ciò rende così quasi impossibile accedervi senza sbloccare volontariamente l’area tramite autenticazione biometrica.

La novità, seppur tecnica, si traduce in maggiore sicurezza pratica per milioni di persone. Le app esterne non potranno più interagire con i contenuti nascosti, anche in presenza di bug a livello di sistema. Questa revisione rappresenta una delle innovazioni chiave dell’aggiornamento, anche se non è l’unica prevista per la One UI 8.0. In ogni caso, la sicurezza resta l’aspetto più sentito e valorizzato dagli utenti, e Samsung sembra voler rispondere con soluzioni concrete e visibili già dal lancio.