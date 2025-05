Lefant M2 Pro in offerta bomba: su Amazon con uno sconto del 60%

Lefant M2 Pro è un robot aspirapolvere lavapavimenti dotato di tantissime funzioni che lo rendono uno dei migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato con questa fascia di prezzo. Un prodotto con caratteristiche tecniche eccellenti che giunge sul mercato con un prezzo di listino di 699 euro ma che Amazon oggi sconta del 60% rendendolo una soluzione incredibilmente perfetta sotto diversi punti di vista.

Non a caso, questo robot realizzato da Lefant è dotato di navigazione laser dToF aggiornata che gli consente di effettuare una vera e propria mappatura della casa anche in condizioni di scarsa illuminazione. Oltre a ciò, è in grado di pianificare in modo intelligente i percorsi di pulizia per evitare punti mancati o pulizie ripetute, mentre la tecnologia PSD di evitamento degli ostacoli, rileva gli ostacoli da più angolazioni e risponde in tempo reale in modo da evitare collisioni.

Lefant M2 Pro a prezzo incredibile

Mettete da parte la classica aspirapolvere per dare il via a esperienze d’uso ottimali grazie al robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant M2 Pro. Una soluzione che offre funzionalità di pulizia personalizzate, tra cui personalizzazione della pulizia, pulizia dell’area selezionata e modifica della zona.

Il punto di forza di questo robot è senza alcun dubbio il design 2 in 1, lavapavimenti e aspirapolvere, che consente di eliminare anche le macchie ostinate, rendendo i pavimenti perfettamente puliti e privi di aloni. Non a caso, il serbatoio dell’acqua da 300 ml a controllo elettrico assicura un controllo preciso del flusso d’acqua, impedendo al mocio di essere troppo asciutto o troppo bagnato.

Per quanto riguarda l’aspirazione, invece, il Lefant M2 Pro è dotato di una stazione di raccolta della polvere di 2.5l, dimensione ottimale che evita all’utente di doverlo svuotare frequentemente. Approfittate subito del prezzo folle messo a disposizione da Amazon per pagare questo robot aspirapolvere lavapavimenti solamente 279,99 euro anziché 699,99