Amazon fa crollare il prezzo del proiettore WiMiUs del 50%

Quante volte vi sarà capitato di desiderare di avere il cinema a casa vostra? Se siete appassionati di film e serie tv non potete non acquistare questo proiettore WiMiUs oggi in sconto su Amazon. Non a caso, si tratta di un prodotto progettato per offrire agli utenti il meglio dell’esperienza visiva nonostante le dimensioni compatte.

Il proiettore WiMiUS K7 full hd 1080p si contraddistingue da molti altri prodotti presenti sul mercato poiché adotta la più recente tecnologia innovativa di correzione trapezoidale automatica 6D. Che cosa significa? Nel momento in cui l’utente posizione il proiettore su un lato, il pulsante 6D può realizzare la correzione trapezoidale automatica in un solo secondo. Oltre a ciò, la regolazione digitale 4D/4P consente anche di regolare l’immagine verticalmente e orizzontalmente tramite l’apposito telecomando.

Proiettore WiMiUS K7: tutti i dettagli

Perché continuare a vedere i vostri film preferiti su un piccolo televisore quando potete avere un’atmosfera da cinema in pochi secondi ma, soprattutto, spendendo poco? Il proiettore WiMiUS K7 offre una luminosità di 20000 lumen, oltre a una risoluzione nativa di 1080P e un contrasto 16000:1. Tutto ciò, garantisce dunque un’alta qualità offrendo un’adeguata la stabilità dell’immagine e permettendo all’utente di godere al massimo della visualizzazione dei contenuti.

Al fine di ottimizzare ulteriormente la visualizzazione non manca la funzione zoom che consente di regolare l’immagine senza spostare costantemente il proiettore. Infine, il sistema dual WiFi 2.4G e 5G permette all’utente di collegare in modalità wireless il videoproiettore full hd 1080p con diversi dispositivi come smartphone iOS e Android ma anche tablet e computer Windows 10. Approfittate subito del prezzo super conveniente attualmente disponibile su Amazon. Questo videoproiettore costa infatti solamente 99,99 euro grazie al coupon sconto del 50%.