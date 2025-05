Esselunga: la PS5 Slim vi aspetta ora ad un PREZZO FOLLE

Da Esselunga ogni corsia può trasformarsi in un livello bonus. Voi correte per prendere il detersivo, ed eccola lì: la PS5 Slim, pronta, scintillante, in tutta la sua potenza. Non serve più cercarla online, clic dopo clic, tra attese infinite. La trovate mentre fate la spesa! È come se il destino avesse deciso di regalarvi la vostra nuovissima console. Immaginate la scena: voi, carrello pieno di una spesa triste, magari con tutto integrale, ed allora eccola lì, gli occhi che brillano e mani che afferrano la confezione. Siete pronti? Il vostro angolo gaming prende forma, proprio mentre scegliete i pomodori migliori. Coincidenze? No, è Esselunga che sa esattamente cosa desiderate. Volevate solo il latte e invece uscite il device che tanto volevate.

La console dei sogni è qui: tutta la potenza PS5 Slim ora in promo da Esselunga

È tempo di fare sul serio. Esselunga vi offre la Sony PS5 Slim con tutto ciò che serve per volare nel mondo gaming. Cominciamo dal cuore pulsante: il processore AMD Ryzen Zen 2. Scattante, feroce, impareggiabile. Addio tempi morti, il gioco parte in un soffio. E se amate la perfezione visiva, preparatevi a sgranare gli occhi: la risoluzione 8K Ultra HD è una meraviglia iperrealistica. Ogni dettaglio, ogni ombra, ogni pixel… sembra tutto vero! E che dire dello spazio? Con 1TB di memoria interna, non cancellerete mai più un gioco. Installate, esplorate, dominate. Serve fluidità? Ecco il Bluetooth 5.1, per connessioni immediate e reattive. Volete il massimo da schermo? Con la porta HDMI 2.1, la qualità video è da urlo.

Compatta, elegante, decisa: misura 9,6×35,8×21,6 cm, pesa 3,2 kg. Ma è pura potenza! E dentro la scatola trovate un alleato perfetto: il controller DualSense, reattivo, preciso, insuperabile. E il prezzo? Reggetevi forte: solo 479,99 euro. Sì, avete letto bene. Solo da Esselunga, solo ora. Allora, che fate lì impalati? La vostra PS5 Slim vi aspetta tra le offerte. Andate qui sul sito per i dettagli!