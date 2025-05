Deumidificatore Ariston DEOS 12 a prezzo incredibile su Amazon: oggi a -29%

La vostra casa è sempre umida? Non sapere più come risolvere questo fastidioso ma comune problema? Acquistando un deumidificatore per ambienti potrete finalmente dire addio a umidità e muffe migliorando, di conseguenza, la qualità dell’aria delle stanze. L’Ariston DEOS 12 è un deumidificatore portatile da 12L che si contraddistingue grazie a un design compatto, ma non solo. Al fine di consentire all’utente di utilizzarlo in qualsiasi momento, anche di notte, è estremamente silenzioso.

Grazie alla capacità di deumidificazione di 12 litri al giorno è ideale per tutti coloro che hanno ambienti casalinghi fino a 30-35 mq. Azionandolo, in poche e semplici mosse, è possibile dunque eliminare l’umidità in eccesso, prevenendo muffe e migliorando la qualità dell’aria in casa.

Codici sconto e offerte imperdibili Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per non perdere nessuna occasione.

Deumidificatore d’aria Ariston DEOS 12: addio alla muffa

Quante volte avrete fatto i conti con ambienti umidi e muri pieni di muffa a causa dell’eccessiva umidità degli ambienti della vostra abitazione? Con il deumidificatore Ariston DEOS 12 non avrete più problemi. Non a caso, si tratta di un prodotto che giunge sul mercato grazie a un’attenta progettazione che ha incluso funzioni di deumidificazione intelligente, funzione asciugatura e impostazioni personalizzate, in modo tale da essere in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti con il massimo della praticità.

Grazie al design compatto, con dimensioni ridotte e un peso di 11,4 kg, diventa estremamente facile spostarlo da una stanza all’altra ma non solo. Anche le procedure di svuotamento diventano più semplici. Non manca inoltre la funzione per il risparmio energetico. Grazie al controllo elettronico del livello di deumidificazione, infatti, il consumo massimo è di soli 250W, consentendo di ridurre l’impatto sulla bolletta elettrica.

Con lo sconto attualmente disponibile su Amazon potete risparmiare il 29% rispetto al prezzo di listino, pagandolo solamente 122 euro.