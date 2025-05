DAZN, Mondiale per Club 2025: audio e video saranno al top

La stagione di Serie A si avvia verso la conclusione, e per molti utenti arriva puntuale la tentazione di disdire l’abbonamento a DAZN. Stavolta, però, la piattaforma ha un’arma in più per convincere i clienti a restare. L’intera FIFA Club World Cup 2025 verrà infatti trasmessa in esclusiva proprio da DAZN tra il mese di giugno e il mese di luglio. Questa volta la competizione sarà rinnovata rispetto alle altre volte in quanto le partite saranno 63. Le squadre che vi parteciperanno invece saranno 32. Bisogna ricordare che sarà tutto gratuito: non ci sarà bisogno di alcun tipo di abbonamento a DAZN. Ci sarà un grande aumento di qualità, sia per quanto riguarda l’audio che per quanto riguarda il lato video, ma solo ed esclusivamente per gli abbonati.

Gli abbonati vedranno (e sentiranno) meglio

Secondo quanto riportato da un utente di dday.it, che ha contattato l’assistenza clienti di Dazn per annullare il proprio abbonamento, è emerso un dettaglio inedito: gli abbonati avranno accesso alla visione in HDR e all’audio Dolby 5.1 Surround. Chi ha un impianto compatibile potrà dunque vivere le partite con un livello superiore di coinvolgimento, sia visivo che sonoro.

Anche se l’informazione non è stata ancora pubblicata sul sito ufficiale, arriva comunque da un operatore del servizio clienti, ed è stata fornita come argomento per dissuadere dalla disdetta. Durante la conversazione, l’operatore ha descritto l’estate 2025 come “la più spettacolare di sempre”, sottolineando che solo i clienti con abbonamento attivo avranno diritto a:

visione in alta definizione con HDR ;

audio surround Dolby 5.1 ;

accesso completo a tutte le partite tramite l’app ufficiale, senza limiti o restrizioni.

La FIFA Club World Cup rappresenta un evento nuovo e ambizioso, e Dazn sembra intenzionata a utilizzarlo per consolidare la sua base di abbonati anche nei mesi estivi. Chi disdice, quindi, potrà comunque vedere le partite, ma rinuncerà all’esperienza “premium” pensata per chi resta.