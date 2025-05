GTA VI, arrivano i primi dettagli ufficiali su Jason e Lucia

Rockstar Games ha finalmente rotto il silenzio su GTA VI. Il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto è finito sotto i riflettori in seguito al rinvio della data di uscita e, a distanza di pochi giorni da questa notizia, ecco arrivare il secondo trailer.

In questo filmato, Rockstar Games ci presenta i protagonisti della storia, Jason e Lucia, oltre che mostrarci Vice City in tutto il suo splendore. Negli oltre due minuti di video pubblicato su tutti i canali social della software house, assistiamo ad un tripudio di eventi, colori e azione, tutto condito dal fotorealismo.

Come sappiamo ormai da tempo, Jason e Lucia si troveranno a combattere per la propria vita tra le soleggiate strade di Vice City e l’intero stato della Leonida. Tuttavia, la software house lascia intendere che potremo scoprire anche alcuni retroscena sui motivi che li hanno portati in questa difficile situazione.

I due protagonisti di GTA VI, Jason e Lucia, sono stati presentati ufficialmente da Rockstar Games con il trailer a loro dedicato

I due posso contare esclusivamente l’uno sull’altra e i due sono complici tanto nella vita quanto negli affari. Secondo quanto rivelato direttamente dall’azienda, Jason e Lucia vogliono godersi la vita e per raggiungere questo obiettivo devono mettere a segno un ultimo colpo.

Tuttavia, un lavoro semplice si trasforma rapidamente in un grandissimo fallimento. Questa situazione metterà in moto una serie di venti che porteranno i due a dover lottare per la propria vita nella soleggiata Vice City.

Stando a quanto condiviso ufficialmente da Rockstar Games, Jason Duval è un ex-militare che ha deciso di abbandonare quella vita per intraprenderne una diametralmente opposta. Lavorando come scagnozzo per i boss locali si è costruito una reputazione pensando che i tempi fossero maturi per mettersi in proprio.

Passando a Lucia Caminos, protagonista femminile della storia, scopriamo che è una ex-detenuta che ha scontato la propria pena e sta cercando di ricostruirsi una vita. Sogna di condurre una vita fantastica ma deve scontrarsi con la dura realtà. Tuttavia, è pronta a cogliere ogni occasione che la vita le offre.