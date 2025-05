SpaceX: Starbase diventa sempre più una città

La visione di Elon Musk spesso risulta quasi fantascientifica. Eppure, in alcuni casi, diventa realtà. Un esempio concreto è rappresentato da Starbase, il sito di lancio di SpaceX situato sulla costa texana. Quest’ultimo, infatti, è ufficialmente diventato una città riconosciuta a livello statunitense. Non si tratta più soltanto di un agglomerato di strutture industriali e tecnici specializzati, ma di una vera municipalità con una sua identità. La nascita di Starbase come entità cittadina è stata sancita da una votazione popolare, tenutasi dopo una raccolta firme che ha superato la soglia necessaria per avviare il processo formale.

Starbase di SpaceX diventa ufficialmente una città

Dei 283 aventi diritto, ben 212 si sono espressi a favore della trasformazione. Con soli 6 contrari. Un consenso quasi unanime, che conferma come l’idea abbia trovato terreno fertile tra chi vive e lavora nella zona. Già nel 2021 Elon Musk aveva espresso il desiderio di creare una città “aziendale“. Nei pressi di Boca Chica Beach, affacciata sul Golfo del Messico. Il progetto, inizialmente accolto con scetticismo, ha preso forma nel corso degli anni, fino all’annuncio ufficiale da parte dello stesso Musk sulla piattaforma X.

Il riconoscimento di Starbase come città potrebbe garantire a SpaceX un maggiore margine operativo. Ciò soprattutto per il controllo sulle aree di lancio e la chiusura temporanea di tratti di spiaggia in occasione dei test. Al momento, tali decisioni devono passare per le autorità della contea, ma una nuova proposta di legge (Senate Bill 2188) potrebbe cambiare le cose. Concedendo ai comuni che ospitano uno spazioporto in aree costiere del Golfo la facoltà di prendere decisioni in autonomia.

La città di Starbase non è soltanto un simbolo di ambizione tecnologica. Rappresenta anche un esempio concreto di come il confine tra pubblico e privato possa ridisegnarsi attorno ai progetti dei grandi colossi del settore spaziale. Proprio come sta accadendo con SpaceX.