SpaceX e Corea del Sud insieme per la sorveglianza

Il 21 aprile 2025 ha segnato un nuovo capitolo nella storia tecnologica delle due Coree. La Corea del Sud ha, infatti, portato a termine con successo il lancio del suo quarto satellite spia di produzione nazionale, denominato 425Sat-3. Rafforzando così le proprie capacità di sorveglianza nei confronti della Corea del Nord. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con SpaceX. Ha portato al lancio in orbita di un satellite. Ciò è avvenuto con un razzo Falcon 9 nell’ambito della missione condivisa Bandwagon-3.

SpaceX collabora con la Corea del Sud nello spazio

Il 425Sat-3 rappresenta un’importante evoluzione tecnologica. Presenta un radar ad apertura sintetica. Si tratta di una tecnologia che consente di acquisire immagini dettagliate della superficie terrestre. Ciò anche in condizioni meteo avverse o durante la notte. Tale caratteristica è cruciale per monitorare costantemente i movimenti militari nordcoreani. Secondo il Ministero della Difesa sudcoreano, il nuovo satellite migliorerà le capacità di osservazione. Inoltre, sarà anche un elemento strategico nella cosiddetta kill chain. Il complesso processo che permette di individuare, identificare e neutralizzare rapidamente minacce come i missili balistici.

Il lancio del 425Sat-3 si inserisce in una più ampia strategia. L’obiettivo è aumentare l’autonomia tecnologica. Ciò dopo anni di dipendenza dai sistemi di sorveglianza americani. A tal proposito, infatti, la Corea del Sud sta costruendo una propria costellazione di satelliti spia. A tal proposito, si è espressa l’agenzia Yonhap News. Secondo quest’ultima dopo aver completato il dispiegamento dei cinque satelliti previsti dal contratto con SpaceX, l’esercito sudcoreano sarà in grado di monitorare il territorio nordcoreano ogni due ore. Migliorando in modo drastico la tempestività delle sue analisi.

Nel frattempo, anche la Corea del Nord continua i suoi sforzi spaziali. Ciò anche incontrando difficoltà tecniche. Un primo lancio è riuscito nel 2023. Mentre un successivo tentativo nel 2024 si è concluso con un fallimento. Eppure, entrambi i Paesi sembrano determinati a portare avanti i rispettivi programmi spaziali. Alimentando ulteriormente i già esistenti contrasti.