Sony: dettagli emersi sulle nuove cuffie wireless

Sony si prepara a rinnovare la sua linea di cuffie wireless. Ciò grazie all’imminente lancio delle WH-1000XM6. Una nuova generazione che promette importanti miglioramenti rispetto al modello precedente, le WH-1000XM5. A confermare il debutto ormai imminente è la comparsa, anche se fugace, della pagina prodotto su Amazon Spagna. Quest’ultima, però, è stata prontamente rimossa, ma alcuni utenti sono riusciti comunque a catturare le informazioni salienti. Per l’uscita, i rumor parlano di una disponibilità tra il 14 e il 16 maggio. Al momento, però, non sono disponibili immagini ufficiali. Eppure, le specifiche tecniche diffuse in rete, alimentando le aspettative degli appassionati.

Le caratteristiche delle nuove cuffie Sony

Il cambiamento più importante riguarda l’introduzione del nuovo chip QN3. Riguardo quest’ultimo, Sony sembra aver saltato una versione numerica, ma non in termini di prestazioni. Secondo quanto riportato, il nuovo chip sarebbe sette volte più potente rispetto al suo predecessore. Con un impatto diretto e migliorato sulla cancellazione attiva del rumore (ANC). Tale opzione resta uno dei tratti distintivi della serie. Inoltre, le nuove XM6 beneficeranno di tecnologie dedicate alla riduzione del rumore del vento. Una caratteristica apprezzata soprattutto da chi utilizza le cuffie all’aperto.

Insieme al nuovo processore, le WH-1000XM6 integrano un DAC aggiornato. Quest’ultimo è progettato per ridurre ulteriormente la distorsione sonora. Per offrire un’esperienza di ascolto più coinvolgente. La qualità dell’audio sarà, inoltre, supportata dalla compatibilità con l’audio ad alta risoluzione. Inoltre, il codec LDAC offre streaming wireless di qualità superiore.

Per la ricezione vocale e dell’interazione, Sony ha dotato le cuffie di sei microfoni con beamforming, ottimizzati tramite intelligenza artificiale. Utili per migliorare la qualità delle chiamate e facilitare funzionalità intelligenti come “Speak to Chat”. Tale opzione mette automaticamente in pausa la musica quando si inizia a parlare.

Per la connettività, è presente il Bluetooth 5.3, con supporto al multipoint. Utile per collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente. Inoltre, si confermano sia la porta USB-C per la ricarica che il jack audio da 3,5 mm. Il prezzo? Secondo quanto apparso brevemente su Amazon, si aggirerebbe intorno ai 400 euro. Cifra allineata a quella delle generazioni precedenti del marchio Sony.