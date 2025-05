Friggitrice ad aria Cosori a prezzo imbattibile: Amazon la sconta del 29%

Non potete fare a meno di preparare cibi gustosi e croccanti ma volete evitare l’uso di oli e grassi aggiunti? Con la friggitrice ad aria Cosori potere realizzare piatti per famiglia e amici mettendo da parte i tradizionali metodi di cottura. Nonostante si tratti di un accessorio con un design compatto, il cestello da 6L permette di cuocere con facilità un pollo intero e, addirittura, una pizza.

Uno dei punti di forza di questa friggitrice ad aria turbo Blaze è la presenza di un motore compatto che la rende più piccola rispetto a tanti altri modelli e consente all’utente di poterla posizionare ovunque in cucina. Un motore innovativo che è accompagnato da ventola turbo a 5 velocità, con cui è possibile controllare con precisione temperatura e umidità interna ed esterna del cibo.

Friggitrice ad aria Cosori: perfetta per piatti gustosi

Non potete fare a meno di fare cene in famiglia e con amici? Con la friggitrice ad aria Cosori avrete a disposizione un accessorio compatto ma potente per preparare piatti gustosi in pochissimo tempo. Una soluzione che diventa una vera e propria alternativa alla cucina tradizionale dato che offre ben 9 funzioni di cottura, temperatura impostabile da 30°C a 230°C, dispone di una modalità grill, può essere utilizzata come tostapane e anche la yogurtiera grazie alla modalità proof.

Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso, è possibile scaricare l’app VeSync per trovate oltre 87 ricette descritte nei minimi particolari con 96 diversi cibi e indicazioni su tempi di cottura e modalità d’uso. Se volete rivoluzionare il vostro modo di cucinare con un prodotto innovativo, non potete non approfittare dello sconto messo a disposizione da Amazon. Oggi la friggitrice ad aria Cosori costa solamente 119,99 euro grazie a un -29%.