YouTube in tilt: problemi ai caricamenti di video e Shorts

Oggi sembra essere una giornata difficile per i creator di YouTube, che da diverse ore stanno affrontando seri problemi nel caricamento dei loro contenuti. Video e Shorts risultano bloccati, spesso fermi allo 0%, senza che l’upload effettivo inizi. Tale malfunzionamento sembra non fare distinzioni. In quanto colpisce sia gli utenti da desktop che da dispositivi mobili. Anche la fase di verifica dell’idoneità, quella che determina se un video può essere monetizzato, sembra essersi interrotta bruscamente in alcuni casi. A tal proposito, Google, proprietaria della piattaforma, ha confermato la presenza di un’anomalia tecnica, ma non ha fornito ancora dettagli precisi né sui tempi di ripristino né sulla natura del problema.

In attesa del ripristino di YouTube, serve pazienza e attenzione ai caricamenti

I social network, come spesso accade in situazioni simili, si sono trasformati in un vero e proprio punto di raccolta delle segnalazioni. Centinaia di utenti si sono riversati su X, l’ex Twitter, per chiedere chiarimenti, rivolgendosi in particolare all’account di supporto @TeamYouTube. La frustrazione è palpabile, soprattutto tra coloro che pubblicano con regolarità e si affidano a YouTube per lavoro o per promuovere progetti personali. Per molti, ogni ritardo nella pubblicazione può tradursi in una perdita concreta, sia in termini economici che di visibilità.

Il guasto sembra essere legato a una fase molto specifica del processo di caricamento. Ovvero quella in cui il sistema verifica la conformità del contenuto alle linee guida per la monetizzazione. Questo passaggio, noto come “suitability check“, è molto delicato e spesso influenzato da algoritmi che operano in background. Potrebbe trattarsi di un errore derivante da recenti modifiche alla piattaforma oppure da un sovraccarico momentaneo dei server che gestiscono questi controlli automatici.

Google ha assicurato che i suoi tecnici sono già al lavoro per risolvere il disservizio, invitando però alla pazienza. In attesa del ritorno alla normalità, è consigliabile evitare tentativi ripetuti di caricamento, che potrebbero creare conflitti nei dati o causare ulteriori problemi. Il consiglio, per ora, è monitorare le comunicazioni ufficiali sui canali social della piattaforma.