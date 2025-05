Nintendo: il sito internet mostra un nuovo volto dell’azienda

Il lancio di Nintendo switch due si fa sempre più vicino e ovviamente l’azienda giapponese sta preparando tutto il terreno per far sì che questo lancio sia oltreché indimenticabile, anche supportato in maniera corretta da tutta l’infrastruttura di cui dispone, ecco dunque perché recentemente Nintendo ha rinnovato il pro sito Internet adattandolo a ciò che la console in arrivo rappresenta, un passo in avanti verso il Digital con un evidente abbandono di tutto ciò che invece era il passato che era racchiuso all’interno delle confezioni fisiche e delle cartucce dei videogiochi.

Il nuovo sito lo rappresenta

Il nuovo sito Internet di Nintendo accessibile tramite il browser web incarna perfettamente questo concetto, una volta entrati ed effettuato l’accesso con le proprie credenziali si potrà accedere alla sezione che consentirà di gestire le schede di gioco virtuali, queste ultime per chi non lo sapesse, saranno letteralmente i titoli di switch 2 acquistati dall’utente che verranno sincronizzati con il suo account, attenzione però, ciò non impedirà all’utente in questione di vendere i propri titoli o di prestarli ad un altro videogiocatore, questi ultimi infatti non saranno legati in nessuna maniera all’account e dunque non necessiteranno di quest’ultimo per poter essere avviati, nonostante tutto però la pagina permetterà una gestione fine e soprattutto capillare che in passato non era minimamente pensabile se non direttamente sulla console.

Tutto ciò rappresenta ovviamente un passo importante per Nintendo dal momento che era l’ultima azienda a sposare ancora un approccio più fisico che digitale per quanto riguarda i propri prodotti, ora l’azienda ha intrapreso un vero e proprio shift verso la digitalizzazione che prende corpo ovviamente nelle cartucce della sua console di prossima generazione che non conterranno più il titolo in questione, ma permetteranno all’utente di scaricarlo dai server dell’azienda, un passo senza dubbio triste per gli amanti del vintage, ma allo stesso tempo obbligato per restare al passo coi tempi.