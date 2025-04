Nintendo: ecco spiegato tutto in merito i giochi Switch 2 Edition

La presentazione di Nintendo Switch 2 ha sicuramente scorso il mondo dei videogiochi sotto vari aspetti, alcuni positivi e altri senza dubbio negativi, tra questi sicuramente spicca il prezzo della console e dei videogiochi che ha colto tutti decisamente di sorpresa, allo stesso tempo però i dibattiti non hanno tardato ad arrivare nemmeno per quanto riguarda il formato dei videogiochi, tutti sono rimasti decisamente spiazzati e anche abbastanza dubbiosi in merito al nuovo formato in stile game key card e in merito ai titoli Switch 2 Edition, nello specifico gli utenti si sono interrogati sul funzionamento di queste card da gioco e sul funzionamento dei giochi Switch 2 Edition soprattutto in chiave download, gli utenti infatti hanno fatto fatica a spiegarsi se la cartuccia in questo caso, contiene il titolo in formato Switch 1 al quale poi bisogna accostare un download di una versione next gen del titolo.

Nintendo risponde

La nota azienda giapponese non ha tardato a rispondere ai dubbi della community spiegando per filo e per segno e funzionamento dei suoi prodotti, per quanto riguarda le cartucce dei titoli in arrivo, queste ultime è vero non conterranno i dati del titolo i quali dovranno essere scaricati non appena inserita la cartuccia, nonostante ciò però il titolo in questione non verrà in alcun modo legato né all’account né alla console sulla quale viene scaricato, il titolo sarei eseguibile senza problemi su quella consolle e su qualsiasi altra nella quale la cartuccia verrà inserita, ovviamente il titolo per funzionare avrà bisogno proprio di quest’ultima all’interno della console, dunque la cartuccia fa solo da chiave che deve essere verificata tramite una connessione Internet, unico requisito fondamentale per il suo utilizzo, per il resto la cartuccia potrà essere scambiata o venduta come qualsiasi versione fisica di un videogioco.

Per quanto riguarda invece i titoli Switch 2 Edition, in questo caso Nintendo a sottolineato come la cartuccia conterrà al proprio interno il titolo completo più l’upgrade con tutte le texture migliorative per il videogioco, dunque in questo caso non sarà necessario effettuare nessun tipo di download, dal momento che tutto il necessario sarà presente all’interno della cartuccia stessa.