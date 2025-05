One UI 8: Samsung DeX ispirato alla desktop mode di Android 16

Un nuovo leak di One UI 8 mostra importanti cambiamenti per Samsung DeX, la funzione che trasforma uno smartphone Galaxy in un’esperienza desktop completa. Le modifiche sembrano ispirate al desktop mode di Android 16, confermando l’intenzione di Google di promuovere questa funzionalità su larga scala.

Le immagini condivise dal leaker @DevOfIpos mostrano la One UI 8 in esecuzione su Galaxy S25 Ultra con firmware BYE2, evidenziando una serie di miglioramenti sia estetici che funzionali. Tra questi, spicca il nuovo posizionamento delle icone nella barra delle applicazioni: non più a sinistra, ma al centro in basso, come avviene sui sistemi desktop moderni. Anche le icone di stato risultano meno ingombranti, collocate nell’angolo in basso a destra.

Un’interfaccia più funzionale e moderna

Il rinnovato app drawer è ora rappresentato da un popup compatto, che mostra tutte le app installate. La barra di ricerca ha adottato un’interfaccia a schede, permettendo di cercare in modo intuitivo tra app, file e impostazioni. Nello stesso pannello si trovano scorciatoie per la cartella Download (tramite Samsung Files) e per quella degli screenshot (tramite Galleria).

Non mancano elementi già noti come il supporto al desktop windowing, con finestre ridimensionabili e app simultanee, caratteristiche che avvicinano sempre di più DeX a un ambiente operativo completo. Inoltre, il pannello dei Quick Settings resta accessibile nell’angolo inferiore destro, mantenendo la praticità già apprezzata dagli utenti.

Potrebbe essere un segnale per l’intero ecosistema Android

Secondo alcune ipotesi, questa evoluzione di Samsung DeX potrebbe indicare che Google sta preparando il terreno per un desktop mode universale su tutti i dispositivi Android. Vista la diffusione dei Galaxy, DeX potrebbe diventare il punto di partenza per un’adozione più ampia anche su altri brand.

Maggiori dettagli potrebbero arrivare già a metà maggio, in occasione del Google I/O 2025, dove si attendono nuove conferme sull’orientamento dell’ecosistema Android verso un’esperienza sempre più ibrida e produttiva.