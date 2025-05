Google Voice si rinnova: interfaccia ridisegnata e chiamate a tre

Google Voice

Google Voice si aggiorna con una nuova interfaccia utente e il supporto per le chiamate a tre, migliorando l’esperienza di comunicazione per i suoi utenti. L’app di Google, pensata per la gestione delle chiamate e dei messaggi vocali, introduce importanti novità sia a livello estetico che funzionale.

Google Voice: un look fresco e più funzionalità

L’aggiornamento di Google Voice porta con sé un design rinnovato che si allinea maggiormente con lo stile Material 3, già visto in altre app di Google come Meet. L’interfaccia in-call è stata semplificata e resa più intuitiva, con i controlli principali (tastierino, mute, audio) in evidenza e facilmente accessibili. Le azioni secondarie, come il trasferimento, la messa in attesa e l’unione delle chiamate, sono comunque a portata di mano. Un’altra novità riguarda le notifiche, che ora appaiono in cima allo schermo, fornendo informazioni chiare sullo stato della chiamata (ad esempio, se un partecipante è in attesa).

Chiamate a tre: una funzionalità tanto attesa

La novità più rilevante è senza dubbio l’introduzione del supporto per le chiamate a tre. Questa funzionalità, a lungo richiesta dagli utenti, permette di unire due chiamate in corso per creare una conferenza telefonica a tre partecipanti. Google suggerisce diverse situazioni in cui questa funzionalità può essere utile, come l’aggiunta di un traduttore a una conversazione multilingue, il coinvolgimento di un consulente legale o la presentazione di un contatto durante un trasferimento di chiamata.

Per avviare una chiamata a tre, è sufficiente premere il pulsante “Aggiungi” durante una chiamata in corso, selezionare il contatto desiderato e poi premere “Unisci” per creare la conferenza. L’app mostra chiaramente quando un partecipante è in attesa e offre un controllo intuitivo sulla gestione della chiamata.

Disponibilità e requisiti

È importante notare che la funzionalità delle chiamate a tre è disponibile solo per gli utenti di Google Workspace con un abbonamento Voice Starter, Voice Standard o Voice Premier, nonché per i clienti con SIP Link Standard e SIP Link Premier. La nuova interfaccia, invece, è disponibile per tutti gli utenti di Google Voice. L’aggiornamento è in fase di rilascio e potrebbe richiedere fino a 15 giorni o più per essere disponibile per tutti.

Nonostante Google Voice non riceva aggiornamenti con la stessa frequenza di altre app di Google, questo aggiornamento dimostra l’impegno dell’azienda nel migliorare e mantenere rilevante questa piattaforma. L’introduzione delle chiamate a tre, sebbene limitata agli utenti Workspace, rappresenta un passo avanti significativo, mentre il rinnovamento dell’interfaccia rende l’app più moderna e piacevole da usare. Resta da vedere se Google continuerà a investire in Google Voice, magari aggiungendo il supporto per RCS, una funzionalità a lungo richiesta dagli utenti.