Google Home cambia volto: in arrivo nuove funzioni per la smart home

Un’importante evoluzione è in arrivo per gli utenti dell’app Google Home. Secondo quanto emerso da un’analisi approfondita dell’ultima versione dell’APK (3.32.69.1), effettuata da AssembleDebug e condivisa da Android Authority, il colosso di Mountain View sta preparando tre nuove funzionalità che potrebbero presto essere disponibili per tutti. Si tratta di modifiche all’interfaccia e all’usabilità, pensate per semplificare la gestione quotidiana dei dispositivi smart connessi.

Google punta su efficienza e personalizzazione per la sua app smart

Una delle prime novità di Google Home riguarda le impostazioni dell’app. Le quali ora verranno riorganizzate per offrire una navigazione più fluida. Invece di occupare una scheda autonoma nella barra inferiore, saranno accessibili dal menu dell’account situato in alto a destra. Questa scelta risponde all’esigenza di snellire l’interfaccia e concentrare le funzioni principali in aree più intuitive.

Un’altra modifica rilevante riguarda la scheda Dispositivi. Qui comparirà un nuovo pulsante flottante (FAB) che permetterà la scansione rapida dei codici QR. Tale funzione sarà utile soprattutto per configurare dispositivi compatibili con lo standard Matter, rendendo l’operazione molto più diretta. Attualmente, per farlo, l’utente deve attraversare vari passaggi manuali. Quindi l’introduzione del pulsante dedicato mira a ridurre tempi e complicazioni.

L’ultima novità in fase di sviluppo si riferisce invece alla sezione Preferiti. Google qui intende aggiungere una funzione di ricerca, particolarmente utile per chi gestisce molti dispositivi o azioni personalizzate. Grazie alla nuova modifica sarà possibile individuare più rapidamente elementi specifici, senza dover scorrere l’intera lista.

Al momento, nessuna di queste funzioni è stata ufficialmente attivata per il pubblico. Come spesso accade, potrebbero passare alcune settimane prima che Google le renda disponibili attraverso un aggiornamento stabile dell’app. Chi desidera provarle in anticipo può iscriversi al programma di anteprima pubblica tramite le impostazioni dell’app Google Home. Altrimenti bisognerà attendere ancora per un po’. In ogni caso una cosa è certa, le aspettative a riguardo sono già molto alte.