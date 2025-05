BMW accelera: nuovo stabilimento per batterie in Baviera

La mobilità elettrica di BMW prende forma in Baviera. L’azienda tedesca ha completato la struttura principale del nuovo stabilimento per batterie ad alta tensione a Irlbach-Straßkirchen, a soli dodici mesi dall’approvazione dei lavori. Un tempismo impeccabile che segna l’inizio di una nuova era produttiva, in linea con la strategia BMW Neue Klasse. A partire da giugno 2025, l’installazione delle linee produttive rappresenterà il prossimo passo verso una capacità produttiva avanzata per le batterie di nuova generazione.

L’efficienza nei lavori di costruzione è il risultato di una pianificazione precisa e di una metodologia innovativa. BMW ha scelto di applicare il Lean Construction Management, un approccio che permette di monitorare in tempo reale ogni fase del progetto all’interno di una Lean Room dedicata. Questo sistema consente di rilevare immediatamente eventuali anomalie nel flusso di lavoro, risolvendo prontamente ogni criticità. Il risultato è una sinergia perfetta tra il team interno e i partner esterni, come confermato da Sabrina Kugler, responsabile del sito. La strategia costruttiva ha puntato su un modello Local for Local, affidando i lavori esclusivamente a imprese tedesche, di cui il 66% proviene dalla Baviera. Circa un terzo delle aziende coinvolte ha sede a meno di 100 chilometri dal cantiere, ottimizzando la logistica e sostenendo l’economia locale.

BMW per l’elettrico

Il nuovo impianto bavarese fa parte della strategia basata sulle batterie di sesta generazione (Gen6). La sesta generazione è proprio il centro dei futuri veicoli elettrici BMW. Lo stabilimento di Irlbach-Straßkirchen si inserisce aggiunge agli altri cinque impianti esistenti spaesi nel mondo. La scelta di distribuire la produzione in diverse località strategiche risponde alla volontà di ridurre l’impatto logistico, producendo le batterie vicino agli stabilimenti di assemblaggio dei veicoli elettrici BMW, diminuendo anche le emissioni. Il primo modello a beneficiare delle nuove batterie sarà la BMW iX3, pronta al debutto nel 2025 come primo esponente della Neue Klasse. L’inizio della produzione in serie è previsto presso l’impianto di Debrecen, mentre l’entrata in funzione del sito bavarese è fissata per il 2026. Esperti provenienti dallo stabilimento di Dingolfing supporteranno le operazioni per garantire un avvio efficiente. Un futuro tracciato con precisione, dove innovazione e sostenibilità vanno avanti grazie alla BMW.