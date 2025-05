1Mobile: con questa promo potrete navigare senza pensieri

Se avete deciso di cambiare promozione e in estate cercando una nuova in grado di soddisfare le vostre esigenze e soprattutto di permettervi di navigare senza nessun tipo di preoccupazione, sicuramente il mercato della telefonia italiana avrà l’offerta giusta per voi, i cataloghi di offerte sono infatti ricchissimi di promozioni in grado di soddisfare le esigenze di qualunque consumatore, tutti i provider telefonici infatti cercano di competere ai massimi livelli in modo da accaparrarsi il trono all’interno di questo mercato davvero molto competitivo.

Un operatore che certamente merita la vostra attenzione che da parecchi anni garantisce offerte davvero competitive risulta essere un mobile, il provider in questione infatti da diversi anni mette a disposizione dei propri consumatori offerte davvero ricche di opzioni che consentono un’esperienza d’uso davvero soddisfacente e soprattutto priva di preoccupazioni, sul sito ufficiale del provider recentemente apparsa una nuova offerta che ribadisce tutti questi concetti, scopriamola insieme.

Una super promozione

La promozione di cui parliamo oggi garantisce a chi l’attiva ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il prezzo si articola in cinque euro per il primo mese e poi 7,99 € al mese a partire dal secondo, l’offerta Ovviamente garantisce l’accesso al roaming zero e ha un costo di attivazione di cinque euro, il pezzo forte arriva però per coloro che effettuano la portabilità del numero, quest’ultima sarà completamente gratuita per coloro che effettuano la portabilità da qualsiasi operatore di provenienza, nessun vincolo dunque basato sul provider di appartenenza.

Si tratta di una caratteristica certamente competitiva dal momento che allo stato attuale quasi nessun provider consente la portabilità senza vincoli, dunque se siete interessati e magari proprio questa caratteristica può tornarvi utile, non esitate ad accedere al sito Internet ed effettuare l’attivazione online che si può fare seguendo le istruzioni con pochi semplici click.