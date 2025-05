Amazon INARRESTABILE: sconto di 600 euro per la smart tv LG OLED Evo 48″

Fino a qualche anno fa, acquistare una smart TV OLED richiedeva un esborso davvero molto elevato, cifre che superavano abbondantemente i 1000 euro (e anche di più), la situazione sta finalmente cambiando, anche grazie ad Amazon, con la possibilità oggi di mettere le mani su una smart TV LG OLED Evo ad un prezzo estremamente più basso del valore originario di listino.

Il modello attualmente in sconto è precisamente OLED48C46LA, trattasi di un device lanciato nel corso del 2024, appartenente alla serie C4 20024, con diagonale da 48 pollici e tecnologia OLED che permette di raggiungere una risoluzione massima in 4K. Sotto il cofano si può trovare un processore alpha9 gen7, per prestazioni generalmente di ottima qualità, con altoparlanti che riescono a raggiungere una potenza complessiva di 40W, con supporto a Dolby Vision. La tecnologia integrata al suo interno è davvero tantissima, infatti il refresh rate si estende fino a 144Hz, senza dimenticarsi di GSync, VRR, Alexa, ThinQ AI e soprattutto il sistema operativo webOS 24.

Smart TV LG in offertissima su Amazon

Amazon torna a far sognare i consumatori con uno sconto davvero imperdibile, il prezzo consigliato di 1499 euro per l’acquisto della smart TV LG è davvero un lontano ricordo, infatti la promozione attivata giusto in questi giorni vede ridurre la spesa del 40%, per scendere fino ad un valore finale di soli 899 euro (sconto effettivo di 600 euro). Potete ordinarlo premendo qui.

Ottima è anche la connettività fisica integrata nella parte posteriore, dove l’utente si ritrova a poter far affidamento su HDMI 2.1, con trasmissione appunto fino al 4K a 144Hz, addirittura in quattro unità differenti. Il posizionamento all’interno della vostra abitazione è semplificato dalla presenza di un grande piede centrale, che non richiede quindi troppo spazio dove andare ad inserire il televisore.