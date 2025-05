PosteMobile: disponibile la promo con Energia a meno di 5€

PosteMobile ha deciso di prorogare una delle sue promozioni più vantaggiose. Si tratta della Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia. Una promo pensata per i nuovi clienti che scelgono di attivare anche una fornitura luce con Poste Energia. L’offerta, inizialmente disponibile fino alla fine di aprile 2025, potrà ora essere attivata fino al 14 settembre 2025. Dando così più tempo a chi desidera approfittarne. Inoltre, la scadenza per richiedere una nuova fornitura energetica è stata posticipata al 3 agosto 2025. Salvo eventuali modifiche future.

PosteMobile proroga per la promo con la fornitura luce

La promozione unisce servizi di telefonia mobile e fornitura di energia. Offre ogni mese minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+. Il tutto al costo ridotto di 6,99 euro mensili. Tale prezzo speciale è valido solo finché la fornitura Poste Energia rimane attiva. In caso di disattivazione del contratto energetico, l’offerta PosteMobile continuerà, ma al costo standard di 8,99 euro mensili.

Per aderire a tale promozione è necessario recarsi fisicamente in un Ufficio Postale. Lì si potrà attivare la fornitura di energia e ricevere un codice promozionale utile per attivare l’offerta telefonica. La SIM può essere attivata sia con un nuovo numero che tramite portabilità da un altro operatore. È previsto un costo iniziale di 10 euro per la SIM e una prima ricarica obbligatoria di altri 10 euro, che copre anche il primo mese.

L’offerta include anche una serie di servizi gratuiti. Come l’hotspot, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo, oltre ai servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”. La navigazione internet viene bloccata automaticamente una volta esauriti tutti i giga disponibili nel mese. Ma l’utente può decidere di continuare acquistando 1 GB aggiuntivo al prezzo di 1,99 euro. Opzione acquistabile più volte fino al rinnovo successivo. Per chi non desidera abbinare un contratto luce, PosteMobile propone anche le versioni Creami Extra Wow 150 e Promo Creami Extra Wow 150. Entrambe con gli stessi contenuti dell’offerta principale, ma con prezzi differenti e senza l’obbligo di attivare Poste Energia.