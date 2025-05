WhatsApp, modalità Minecraft: ecco tutta la verità

Negli ultimi giorni, su WhatsApp e altri social sta circolando una notizia tanto curiosa quanto falsa: l’esistenza di una presunta “modalità Minecraft” attivabile direttamente dalle impostazioni dell’app. In realtà, si tratta dell’ennesima bufala che prende piede sfruttando la popolarità di un videogioco famoso e il passaparola degli utenti.

Non è la prima volta che WhatsApp viene coinvolta in notizie inventate di questo tipo: prima della versione a tema Minecraft, c’erano già state le inesistenti modalità tartaruga, capibara e persino squalo. Anche in quei casi, si trattava di semplici scherzi o trovate virali che nulla avevano a che fare con la realtà.

Cosa si può davvero fare con WhatsApp

Va detto però che, anche se non esiste una modalità ufficiale ispirata a Minecraft, personalizzare l’aspetto dell’app è comunque possibile, specialmente su Android. Basta un pizzico di creatività per rendere WhatsApp più vicino ai propri gusti.

Ecco cosa si può fare, senza trucchi né novità misteriose:

Cambiare lo sfondo delle chat : dalle impostazioni di WhatsApp, alla voce Chat > Sfondo, è possibile caricare un’immagine scaricata dal web, anche a tema Minecraft;

Modificare l’icona dell’app : su Android, si può usare un launcher come Nova Launcher per sostituire l’icona con una personalizzata. Su iPhone, si può ottenere un risultato simile con l’app Comandi Rapidi;

Scegliere suoni a tema per le notifiche : si può scaricare un effetto audio di Minecraft e impostarlo come suoneria delle notifiche da Impostazioni > Notifiche;

Inserire sticker o emoji personalizzate: si possono creare facilmente usando immagini salvate sul telefono e aggiungerle alle conversazioni tramite le funzioni integrate di WhatsApp.

Attenzione alle fake news

L’invito, come sempre, è a verificare le fonti prima di condividere notizie strane o troppo belle per essere vere. WhatsApp non ha mai annunciato alcuna modalità Minecraft, e non esiste alcuna funzione speciale nascosta nel menu delle impostazioni. Se qualcosa sembra sospetto, probabilmente lo è.