Apple, iPhone pieghevole: il piano marketing sarà diverso rispetto ai competitor

Il primo iPhone pieghevole potrebbe finalmente vedere la luce in occasione del ventesimo anniversario del melafonino. Lo rivela Mark Gurman nella sua newsletter Power On, dove svela anche un dettaglio importante: Apple avrebbe un approccio di marketing completamente diverso rispetto ai competitor.

A differenza di Samsung e Google, che posizionano i propri foldable come alternative tecnologiche ma ancora di nicchia, Apple pare intenzionata a presentare il proprio pieghevole come il top del top della gamma iPhone, al di sopra dei modelli Pro e Pro Max. In pratica, un iPhone pieghevole non per tutti, ma solo per chi cerca il massimo.

Il design sarà la chiave per convincere

Secondo Gurman, il motivo per cui Apple ha impiegato così tanto tempo è legato alla volontà di perfezionare il design, in particolare la zona della piega. L’obiettivo sarebbe quello di ridurre la piega quasi a scomparsa, migliorando un dettaglio che ancora oggi divide gli utenti dei pieghevoli Android.

Il prezzo però sarà inevitabilmente più alto di qualsiasi altro iPhone mai visto finora. Un rischio? Forse, ma Apple sembra convinta che la cura costruttiva e l’esperienza d’uso potranno fare la differenza.

Il confronto con Samsung e i rischi per Apple

Samsung, che è da anni pioniera nel settore dei pieghevoli, ha dovuto abbassare le stime di vendita per i nuovi Galaxy Z Fold 7 e Flip 7. Il segmento continua a non decollare, e il prezzo rimane il principale ostacolo per la diffusione di massa. Per il suo tri-foldable in arrivo, Samsung prevede di produrre appena 200.000 unità, segno che nemmeno lei crede troppo nelle vendite.

Viene da chiedersi, quindi, se un iPhone pieghevole super-premium potrà davvero fare meglio. Apple ha già tentato la carta dell’innovazione con il Vision Pro, ottenendo però risultati commerciali inferiori alle attese proprio per via del prezzo.

Questa volta potrebbe andare diversamente, ma tutto dipenderà da quanto il design e il nome iPhone riusciranno a far digerire un prodotto costoso, pensato per pochi, ma molto ambizioso.