RECENSIONE Realme 14: gaming e autonomia a un prezzo imbattibile

Realme continua la sua scalata nel mercato degli smartphone economici con la nuova serie Realme 14 e 14T, dispositivi pensati per chi cerca prestazioni solide, un design accattivante e un’autonomia sorprendente, il tutto mantenendo un prezzo contenuto.

In questa recensione approfondiremo il Realme 14, che abbiamo avuto modo di testare per oltre due settimane, per valutare con attenzione ogni suo aspetto, dalla qualità costruttiva alla fotocamera, dalle performance in gioco fino alla durata della batteria. Un device che si presenta come uno dei migliori candidati nella fascia sotto i 300 euro, soprattutto per gli appassionati di gaming mobile.

Design e materiali

Il Realme 14 si presenta con un design ispirato chiaramente al mondo del gaming, pur senza risultare eccessivo. La scelta estetica, denominata “Mecha Design” dall’azienda, offre un look moderno e riconoscibile, pensato per distinguersi tra gli altri modelli entry-level. Nonostante sia realizzato principalmente in materiali plastici, la qualità percepita è buona, anche grazie alla cover in plastica inclusa nella confezione, che garantisce un ottimo grip e protegge efficacemente il dispositivo. Certo, ne aumenta leggermente l’ingombro, ma si tratta di un compromesso più che accettabile.

Sul lato destro del frame troviamo il tasto di accensione e il bilanciere del volume, mentre il lato sinistro è completamente piatto. In basso sono presenti la porta USB-C, l’unico speaker mono e lo slot per le micro SIM. Molto interessante la presenza della certificazione IP69, che attesta la resistenza ad acqua e polvere, un plus non sempre scontato in questa fascia di prezzo.

Particolarmente scenografico il modulo fotografico, che integra un anello LED chiamato “Puls Light” o “Victory Halo” da Realme. Questa luce, completamente personalizzabile, può essere utilizzata per notifiche, vittorie in game, ricarica, o riproduzione musicale, con diversi effetti luminosi configurabili direttamente dalle impostazioni. Una chicca estetica che enfatizza ulteriormente la vocazione gaming del dispositivo.

Il sensore di impronte digitali è posizionato sotto il display. La sua collocazione è funzionale, anche se leggermente troppo bassa per alcune mani, ma nel complesso il riconoscimento risulta rapido e preciso.

Display e audio

Uno dei punti di forza di questo Realme 14 è indubbiamente il display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz. Una caratteristica sempre più apprezzata soprattutto tra i gamer, poiché permette una maggiore fluidità durante il gioco e nella navigazione quotidiana. Il refresh rate è variabile, contribuendo a una migliore gestione dell’energia. Gli angoli di visione sono ottimi, così come la resa cromatica generale.

La luminosità massima, sebbene non specificata in termini precisi (nit), si dimostra comunque adeguata anche in condizioni di luce diretta, come all’aperto sotto il sole. Chiaramente non siamo ai livelli dei dispositivi di fascia alta, ma in rapporto al prezzo è un display più che soddisfacente.

Sul fronte audio, la presenza di un solo speaker mono limita un po’ l’esperienza multimediale. Il volume massimo è alto, grazie alla modalità Ultra Volume che promette un incremento del 300%, anche se nella pratica l’effetto percepito è piuttosto marginale. La qualità sonora è nella media: buoni gli alti, meno incisivi i bassi. Inoltre, manca il jack da 3,5 mm, un’assenza che potrebbe farsi sentire, soprattutto per i gamer che preferiscono ancora le cuffie cablate per ridurre la latenza.

Prestazioni e batteria

Sotto la scocca del Realme 14 troviamo un processore Snapdragon 6 Gen 4 a 4 nm, accoppiato a 8 GB di RAM fisica (espandibile virtualmente di altri 10 GB) e 256 GB di memoria interna. È disponibile anche una versione con 12 GB di RAM, ma già il modello base si dimostra più che sufficiente nella maggior parte dei casi.

Le performance in ambito quotidiano e gaming sono sorprendenti per la fascia di prezzo. Giochi anche piuttosto impegnativi, come Real Racing 3, girano fluidamente senza lag o rallentamenti. Merito anche della buona ottimizzazione software e del sistema di dissipazione, che evita surriscaldamenti e garantisce una temperatura costante anche sotto stress.

La vera stella, però, è la batteria da 6000 mAh, che offre un’autonomia eccellente. Anche con un utilizzo intensivo, il Realme 14 riesce a superare agevolmente la giornata, arrivando tranquillamente al giorno e mezzo in condizioni normali. Un risultato notevole, soprattutto se si considera l’hardware non eccessivamente energivoro e il display AMOLED con refresh rate variabile.

Comparto fotografico

Il comparto fotografico del Realme 14 non è il suo punto di forza, e questo è un aspetto su cui Realme stessa sembra non voler puntare in questa fascia. Troviamo comunque una fotocamera principale da 50 MP, accompagnata da un sensore da 2 MP per la profondità, che possiamo definire francamente inutile. La fotocamera frontale da 16 MP si comporta abbastanza bene per selfie e videochiamate.

Con l’obiettivo principale si riescono a ottenere scatti con buon dettaglio in condizioni di luce ottimale. Anche l’HDR lavora bene, permettendo risultati discreti in situazioni controluce. I problemi iniziano con lo zoom digitale: sia il 2x che il 5x mostrano una perdita di dettaglio significativa, in particolare il 5x che risulta poco utilizzabile.

In notturna, se non si abusa dello zoom, il sensore riesce comunque a restituire immagini accettabili, con una buona gestione delle ombre e una resa cromatica naturale.

Sul fronte video, il Realme 14 supporta la registrazione in 4K a 30 fps o in 720p a 60 fps. La stabilizzazione è limitata, e si fa sentire soprattutto nelle riprese in movimento. Interessante la modalità “doppia vista”, che consente di registrare contemporaneamente dalla fotocamera frontale e posteriore, funzione utile per vlogger e content creator in mobilità.

Prezzi e conclusioni

Il Realme 14 è disponibile in due configurazioni di memoria:

8 GB di RAM + 256 GB di memoria interna a 299,99 euro ;

di memoria interna ; 12 GB di RAM + 256 GB di memoria interna a 379,99 euro;

Il modello 14T, invece, viene proposto solo nella versione 8 + 256 GB a 299,99 euro, ma con qualche caratteristica in meno.

Considerando le prestazioni offerte, la batteria capiente, il design originale e lo schermo AMOLED a 120 Hz, il Realme 14 nella versione 8 + 256 GB rappresenta, attualmente, la scelta più sensata tra i tre modelli. L’aggiunta di 4 GB di RAM nella versione superiore non giustifica un esborso di 80,00 euro in più per l’utente medio, mentre il 14T risulta semplicemente meno conveniente a parità di prezzo.