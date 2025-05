Motorola: registrati problemi di surriscaldamento

Di recente, sono state registrate svariate segnalazioni da parte degli utenti Motorola. Situazione che sta generando preoccupazione all’interno della community tech. In particolare, si parla di problemi legati all’autonomia e al surriscaldamento degli smartphone dell’azienda. In particolare, è stato registrato un rapido consumo della batteria e temperature insolitamente elevate, anche in condizioni di utilizzo normale. O addirittura in standby. Uno dei casi riguarda un utente che ha acquistato un Moto G Stylus 5G (2022). A poche settimane dall’acquisto, il telefono ha iniziato a comportarsi in modo inaspettato. Scaricarsi rapidamente, surriscaldarsi al tatto e mostrare rallentamenti significativi nell’uso di app comuni. In certi casi, il dispositivo interrompe persino la ricarica a causa delle alte temperature raggiunte.

Motorola: cosa ha portato alle anomalie segnalate?

Altri hanno riportato criticità simili anche su modelli meno recenti. Un utente, ad esempio, lamenta gli stessi difetti su due diversi smartphone Motorola in suo possesso: un Edge del 2021 e un Moto Z3 Play del 2019. Anche i modelli di fascia più alta non sembrano immuni. Un Motorola Edge 5G del 2020, per esempio, è finito sotto accusa per un consumo esagerato della batteria, senza apparente motivo. In tutti tali casi, ciò che colpisce è la rapidità con cui si è manifestato il problema. Si tratta di un cambiamento repentino, non del classico e progressivo calo delle prestazioni dovuto all’invecchiamento.

Tale scenario fa pensare che la causa non sia semplicemente legata all’usura dei componenti. Ma ad un possibile malfunzionamento di natura software. Il sospetto maggiore ricade su un recente aggiornamento del sistema operativo o di alcune app di sistema. Quest’ultimo potrebbe aver introdotto un bug responsabile sia del battery drain che del surriscaldamento.

Al momento, non sono arrivate comunicazioni ufficiali sul caso da parte di Motorola. Ma è plausibile ipotizzare che l’azienda sia già al lavoro per analizzare il problema e sviluppare una soluzione. Nel frattempo, chiunque stia riscontrando sintomi simili è invitato a monitorare regolarmente la presenza di aggiornamenti software e ad attendere una possibile patch correttiva.