Esselunga: valanga di PROMO HOT sugli elettrodomestici dei BIG BRAND

Cosa fa un frigo in vacanza? Si rilassa in modalità “freddo statico”! Ok, battute a parte, se avete voglia di rinnovare la cucina e la zona lavanderia senza svuotare il portafoglio, siete nel posto giusto. Esselunga ha lanciato una valanga di offerte sorprendenti che vi faranno venire voglia di rifare tutto da capo. Dalla mattina alla sera, ogni momento diventa più semplice e piacevole con i giusti dispositivi domestici. Questa volta Esselunga si è superata. E non è un modo di dire: c’è di tutto, per ogni esigenza, spazio e stile. Frigoriferi, lavatrici e perfino una cantinetta da veri intenditori. Il tutto a prezzi pazzeschi! Pronti a scoprire il meglio del meglio?

Cucina e lavanderia: con Esselunga c’è più gusto

Partiamo con un frigo da veri intenditori: il DAYA DFA550NV2XE, elegante e silenzioso, al prezzo strepitoso di appena 499 euro. Volete qualcosa di più scenografico? Il SHARP SJ-FBA09DMXWE, con la sua capacità incredibile, è in promo maxi da Esselunga al prezzo unico di 449 euro. Se l’estate vi mette ko, rinfrescatevi con il SAMSUNG RB38C600DSA: a 599 euro, è il vostro scudo contro il caldo. Il bucato? Un gioco da ragazzi con la SAMSUNG WW90CGC04DTE al costo eccezionale di 449 euro. Per chi ha pile di vestiti, c’è la SAMSUNG WW11DG5B25TE: capiente e tosta, vi aspetta da Esselunga a 539 euro.

Vivere in spazi piccoli non significa rinunciare alla comodità. La CANDY CST 282D2/1-11 è perfetta per ambienti ridotti e costa solo 399 euro. Chiudiamo col botto: per serate raffinate, la cantinetta HISENSE RW12D4NWG0 è la scelta vincente a 279 euro. Tutti questi gioielli vi aspettano da Esselunga. Correre è d’obbligo, perché le offerte così non durano in eterno. E ricordate: chi dorme non piglia promo! Passate da Esselunga, guardate con i vostri occhi e lasciatevi stupire. La casa dei sogni inizia da Esselunga. La scelta migliore da fare è sempre puntare su Esselunga. Andate qui sul sito ed acquistate!