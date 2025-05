Gemini Pro e Ultra: Google pensa agli abbonamenti AI con nuovi livelli a pagamento

Non sono più soltanto ipotesi. Sembra proprio che Google stia lavorando a due nuovi piani di abbonamento per la sua intelligenza artificiale. A rivelarlo non è un comunicato ufficiale, ma una serie di indizi raccolti dalla community online. Alcuni utenti hanno infatti individuato nel codice dell’app Gemini riferimenti ai livelli “Gemini Pro” e “Gemini Ultra“, che potrebbero presto affiancare l’attuale offerta “Gemini Advanced” già disponibile con Google One AI. Le indiscrezioni sono state rilanciate da TestingCatalog, un portale noto per analizzare aggiornamenti e funzioni sperimentali delle app Android.

Strategie premium e nuove funzionalità in arrivo per Gemini AI

L’informazione più attendibile è arrivata da uno screenshot pubblicato su X dall’utente BartokGabi17. Nell’immagine compare un avviso che informa del superamento del numero massimo di video generabili nel mese. Il messaggio invita a pazientare fino al rinnovo mensile oppure ad aggiornare l’abbonamento al livello “Ultra”, dichiarando che la generazione video non sarà illimitata nei piani più economici. Questa gestione delle soglie riprende quanto accaduto con il recente aggiornamento di Gemini Advanced. Il quale ha introdotto la funzione Veo 2 per creare brevi video di alta qualità, ma senza specificare fin da subito il numero massimo di utilizzi. Anche in quel caso, gli utenti ricevevano un messaggio pop-up solo al raggiungimento del limite.

La possibile introduzione dei piani “Pro” e “Ultra” sembra andare di pari passo con una strategia più ampia di Google. L’ azienda infatti intende differenziare l’accesso alle funzionalità AI in base alla tipologia di abbonamento. Non a caso, nei mesi scorsi, si era già parlato di pacchetti chiamati “Premium AI Plus” e “Premium AI Pro”. Ora, l’adozione della nomenclatura Gemini rappresenterebbe una scelta coerente per rafforzare l’ identità del marchio e semplificare la comunicazione.

Nel frattempo, il piano AI Premium di Google One ha ricevuto un potenziamento importante. Gli abbonati hanno ottenuto l’accesso gratuito a NotebookLM Plus, nuove funzionalità AI in Gmail e Documenti, oltre a 2 terabyte di spazio cloud. L’annuncio, avvenuto attraverso una newsletter ufficiale, ha parlato di “nuove possibilità” e di interazioni più fluide, lasciando intendere che nei prossimi mesi l’esperienza Gemini potrebbe cambiare ancora. Tutto lascia pensare che l’evento Google I/O 2025 sarà il palcoscenico perfetto per presentare ufficialmente queste novità.