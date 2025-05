ho. Mobile, offerta di maggio 2025: ci sono 200GB e il 5G gratis

ho. Mobile, operatore virtuale legato al gruppo Vodafone, propone una nuova offerta pensata per chi cerca tanti giga, chiamate senza limiti e un prezzo fisso e trasparente. La novità principale è che finalmente arriva anche il 5G incluso, per navigare ancora più velocemente. Nessuno dunque potrà più lamentarsi di avere qualche contenuto in meno rispetto ad un’altra promozione mobile in quanto c’è davvero di tutto.

Tutto incluso a 9,99€ al mese, per sempre

La nuova tariffa di ho. Mobile prevede ogni mese:

200 GB di internet con accesso al 5G ;

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS senza limiti.

Il prezzo è di 9,99€ al mese, bloccato per sempre, senza sorprese in bolletta. È una proposta solida, pensata per chi vuole un piano completo, semplice da gestire e con tanta libertà di utilizzo.

Attivazione economica e personalizzabile

Per attivare l’offerta, è previsto un costo iniziale a partire da 2,99€ una tantum, che può variare a seconda dell’operatore di provenienza. La scelta tra SIM fisica e eSIM rende l’attivazione ancora più flessibile. Optando per la eSIM, il servizio sarà attivo in tempi rapidi, senza bisogno di attendere spedizioni o recarsi in un punto vendita. Il costo della eSIM è 1,99€.

Chi preferisce la SIM classica può riceverla direttamente a casa o ritirarla in edicola, con la possibilità di completare l’attivazione tramite SPID, per un’identificazione sicura e veloce.

Assistenza ora anche via WhatsApp

Un’altra novità utile è l’introduzione dell’assistenza clienti su WhatsApp, che si aggiunge ai canali tradizionali già esistenti. Un modo semplice e immediato per risolvere dubbi o ricevere supporto, senza dover passare per lunghe attese.

Con questa offerta, ho. Mobile si rivolge a chi cerca una connessione veloce, tanti dati e un servizio clienti smart, mantenendo costi chiari e senza vincoli. Una soluzione concreta per chi vuole fare il pieno di giga, restando sempre connesso.