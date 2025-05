Google: ecco la funzionalità segreta in sviluppo nell’app contatti

Come ben sappiamo il team di sviluppo di Google non va mai in vacanza, la nota azienda ogni mese si occupa di tenere le proprie applicazioni sempre aggiornate e al passo coi tempi in modo da offrire le migliori funzionalità disponibili sul mercato alla propria community, l’applicazione di cui parliamo oggi è quella che permette di gestire i contatti ed è impostata come predefinita all’interno della linea smartphone pixel, parliamo per l’appunto dell’app Contatti di Google che a quanto pare molto presto riceverà una nuova funzionalità che è stata intravista in anteprima all’interno dell’ultima versione disponibile al pubblico.

Funzionalità utile

La funzionalità in questione è stata intravista all’interno del codice sorgente della versione 4.54.40.752377034 dell’app e consiste nella presenza di una nuova voce definita come attività recenti, quest’ultima consentirà una volta cliccata di visualizzare per l’appunto le attività recenti legate a quello specifico contatto e ci farà vedere le ultime chiamate in entrata in Uscita e gli ultimi messaggi scambiati con quel contatto specifico, per poter abilitare questa opzione sarà necessario dare i permessi all’applicazione per accedere al registro chiamate e al registro SMS e messaggi, così facendo dunque potrete visualizzare per intero la cronologia senza nessun tipo di problema.

L’insider che ha notato questa funzionalità tra l’altro è anche riuscito ad abilitarla tramite un artificio informatico, ciò sta ad indicare che non si tratta soltanto di una voce indicativa presente nel codice sorgente bensì di un progetto in stato abbastanza avanzato che dunque potrebbe presto entrare in fase di test per poi essere rilasciato a livello globale, dunque non rimane che attendere per assistere all’arrivo di una funzionalità che effettivamente potrebbe risultare utile a molti utenti, in tutta probabilità il rilascio sarà graduale e non avverrà istantaneamente per tutti quanti, ciò che non si può prevedere e se sarà un aggiornamento lato server o un aggiornamento vero e proprio da scaricare.